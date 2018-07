Pkw-Diebstähle: Zeugen gesucht

von Michael Kuhr

11. Juli 2018, 14:41 Uhr

In der Nacht zum 11. Juli kam es in Preetz, Schwentinental und Nettelsee zu insgesamt vier Pkw-Diebstählen. Bei einer der beiden Taten in Preetz konnten die durch auffällige Geräusche geweckten Bewohner nur noch ungläubig wahrnehmen, wie ihr Auto ohne Beleuchtung rückwärts von der Grundstücksauffahrt auf die Straße gerollt sei. Dort starteten die bislang unbekannten Täter den Motor und fuhren in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Plön bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten. Zeugen sollten sich bei der Kriminalpolizei Plön (Telefon 04522/ 5005201) melden.