Plön : Piratenland im Plön-Bad öffnet wieder

Wiedereröffnung des Kleinkinderbereichs wird in buntes Rahmenprogramm eingebettet.

von Alexander Steenbeck

18. November 2019, 14:53 Uhr

Plön | Nach dem Bauschaden im Kleinkinderbereich (Piratenland) in 2016 hat die Stadt Plön Anfang 2019 eine außergerichtliche Einigung erzielt. Danach wurden im Piratenland die Schäden schnellstmöglich behoben (wir berichteten). Jetzt sind fast alle Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Piratenlandes abgeschlossen, teilte die Stadt mit. Deshalb lädt Plön unter dem Motto „Die Piraten sind zurück im Plön-Bad“ zu einer Wiedereröffnungsfeier ein. Am Sonntag, 1. Dezember, um 10.30 Uhr werden Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und Bürgermeister Lars Winter das Piratenland offiziell wieder für die kleinen Besucher frei geben. Die Wiedereröffnung wird an diesem Tage insgesamt in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet sein.

Das Plön-Bad wird an diesem Tage um 9 Uhr öffnen.

