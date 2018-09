von Michael Kuhr

28. September 2018, 13:53 Uhr

Die VHS Bosau bietet am heutigen Sonnabend, 29. September, eine Pilzsammlung an. Dieser Ausflug unter der Leitung von Nobert Genz richtet sich an erfahrene und auch unsichere Pilzsammler. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Haus des Kurgastes in Bosau. Der Kostenbeitrag von zwölf Euro kann vor Ort gezahlt werden. Zwingend erforderlich ist eine Anmeldung unter Tel. 04527/972012 oder info@vhs-bosau.de.