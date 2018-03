Pflegestützpunkt hat nun eigene Räume

Die Beratungsstelle ist ab sofort in der Elisabethstraße 18a geöffnet

von Juliane Kahlke

20. März 2018, 18:51 Uhr

Der Pflegestützpunkt im Kreis Ostholstein feierte gestern am Standort Eutin seinen Einzug in eigene Räume: Auf 70 statt bisher 40 Quadratmetern können die Fachkräfte nun Angehörige oder Betroffene in einer geschützten Atmosphäre beraten. „Wir freuen uns über die neuen Räume. Der Zugang ist barrierefrei und die Menschen, die zu uns möchten, müssen nicht mehr durch das Jobcenter oder erst vor der Tür klingeln. Das baut zusätzliche Barrieren ab“, sagt Heike Steinbach, die Koordinatorin des Pflegestützpunktes. Auch Parkplätze finden die Besucher nun direkt vor der Tür in der Elisabethstraße 18a.

Was macht der Pflegestützpunkt Ostholstein? „Wir beraten vielfältig über Leistungen der Pflegeversicherung, helfen bei der Suche nach Pflegediensten, auch bei Tages- oder Kurzzeitpflege, beim Beantragen und Ausfüllen eines Schwerbehindertenausweises, beraten im Umgang mit Demenz und welchen Anspruch die Menschen überhaupt haben“, gibt Jutta Heymann, eine von drei Beraterinnen in Eutin, einen Überblick. Viele Menschen wüssten gar nicht, was ihnen alles zustehe, weil dafür nicht aktiv geworben werde. Oftmals fließen Tränen in den Erstgesprächen. „Menschen, die uns besuchen, sind meistens an ihrer Belastungsgrenze“, weiß Heymann. Die Fälle, die zu bearbeiten sind, werden immer komplexer, die Rechtsprechung ändere sich. Da den Überblick zu behalten und den Menschen zu erklären, was in ihrer Situation möglich und machbar ist, sei eine Aufgabe des Pflegestützpunktes.

„Wir werden auch immer gefragter. 3700 Fälle hatten wir im vergangenen Jahr, das ist ein Zuwachs von 20 Prozent“, sagt Koordinatorin Steinbach. Die meisten davon laufen am Standort Eutin auf. Auch in Oldenburg und Bad Schwartau bietet der Pflegestützpunkt, der zu je einem Drittel vom Kreis, den Pflegekassen und vom Land finanziert werde, kostenlose Beratungen an. „Menschen, die ihre Angehörigen nicht allein lassen oder das Haus selbst nicht mehr verlassen können, besuchen wir auch zu Hause“, sagt Heymann.

Neben der Beratung laufen in Kooperation mit anderen Partnern auch Kursangebote, wie „Endlich wieder tanzen“ für Demenzkranke, Angehörigen-Gesprächskreise oder ein Pflegekurs für Angehörige von Demenzerkrankten, der von Markus Klein, der als Fachpflegekraft im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus arbeitet und die Kurse ab 12. April ebenfalls kostenlos anbietet und leitet (Anmeldung unter Telefon 04521/802125 oder klein@sek-eutin.de). Die Beraterinnen bitten um Anmeldung unter Telefon 04521/ 8306630, um Wartezeiten zu vermeiden.



Öffnungszeiten in Eutin: Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr, Mo. und Di. 15 bis 17 Uhr.