Pflegeschnitt für Kopflinden

von Bernd Schröder

20. April 2018, 13:50 Uhr

Missverständlich beschriftete Schilder sorgten in der Nachbarschaft für Aufregung: Von Baumfällarbeiten war in der Straße „Am Bergengehölz“ die Rede. Doch Manuel Kramp (Foto), gelernter Forstwirt und seit April Mitarbeiter des Malenter Bauhofs, beruhigt: In der nächsten Woche werde es lediglich einen Pflegeschnitt für die Kopflinden geben, erklärt er und zeigt auf die Stelle, wo die Äste nach einem in den 90er Jahren erfolgten Rückschnitt wieder ausgetrieben sind. Dort habe ein Gutachter Fäulnisprozesse festgestellt. Um zu verhindern, dass Äste aus den Kronen herausbrächen, werde der Bauhof diese in der nächsten Woche um rund vier Meter kürzen, kündigte Kramp an. Im Oktober werde dann nachgesehen, ob weitere Maßnahmen erforderlich seien. Gegebenenfalls würden die Kronen mit einem Seil gesichert. Betroffen seien acht Linden, bei einer werde der Pflegeschnitt erst im Oktober erfolgen, weil dort derzeit ein Vogel brüte.