Pflegekursus in der Schön-Klinik

von Alexander Steenbeck

16. Oktober 2018, 13:06 Uhr

Immer mehr Familien wollen oder müssen sich mit der pflegerischen Betreuung ihrer Angehörigen auseinandersetzen. Die Anwendung von verschiedenen Pflegetechniken können da sehr hilfreich sein. Daher bietet die Schön-Klinik Neustadt im Oktober einen kostenlosen Pflegekursus für pflegende Angehörige und Interessierte an. Das Seminar ist für alle pflegende Angehörige und Interessierte offen. Unter Anleitung der Trainerinnen können die Teilnehmer verschiedene Pflegetechniken und wie sie diese praktisch anwenden können erlenen. Um individuell auf die Teilnehmer eingehen zu können, ist die Kursgröße auf drei bis maximal acht Teilnehmer begrenzt. Es besteht zudem ausreichend Zeit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen den Kurs-Teilnehmern. An folgenden Terminen wird der neue Kurs stattfinden: Am 18. und 25. Oktober sowie am 1. November jeweils von 16 bis 19 Uhr. Anmeldung unter Tel. 04561/54-451910 oder -451999.

Am 24. Oktober findet weiterhin von 16 bis 18 Uhr der nächste Gesprächskreis für Angehörige statt. Auch hierzu sind alle Interessierten eingeladen. „Bitte melden Sie sich ebenfalls unter den selben Telefonnummern an“, teilte die Klinik mit.