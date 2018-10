Pflanzaktion in Sarau

von Achim Krauskopf

11. Oktober 2018, 18:18 Uhr

Die Wählergemeinschaft Glasau-Sarau lädt zu einer öffentlichen Pflanzaktion ein. Damit das Dorf noch schöner wird, hofft die Wählergemeinschaft auch auf Spenden

zu dieser Pflanzaktion. Interessierte treffen sich am Sonnabend, 20. Oktober, um 10 Uhr mit Schaufel und Spaten an der „Alten Schule“ in Sarau. Neben Erwachsenen sind auch Kinder und Jugendliche willkommen, heißt es in der Einladung weiter. Und im Anschluss an die Arbeit wird die Aktion mit einem Imbiss in netter Runde ausklingen.