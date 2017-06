Pfingsten hat ein polizeiliches Nachspiel

Die Beamten der Polizeistation Ahrensbök erbitten Hinweise zu drei Vorfällen am zurückliegenden Pfingstwochenende. Wer helfen kann, erreicht die Polizei mit der Telefonnumer 04525/1328.

Sowohl in der Waldstraße als auch im Postredder sind in der Nacht auf den 4. Juni (zum Sonntag) die linken Außenspiegel zweier ordnungsgemäß abgestellter Pkw abgetreten worden. Die Beamten fragen: „Gibt es noch weitere Geschädigte von beschädigten Autos oder kann jemand Täter-Hinweise geben?“

Auf zwei Feldzufahrten eines Landwirts aus Havekost wurden in der selben Nacht alte Reifen abgelegt, um deren Entsorgung sich nun der Landwirt zu kümmern hat. Auf der Feldzufahrt an der Kreisstraße 62 waren es 21 Winter- und Allwetterreifen, auf der Zufahrt an der Verbindungsstraße von Havekost zur B 432 fanden sich zwölf alte Reifen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ahrensbök vermisst seit der Nacht auf Sonnabend, 3. Juni, sein ein mal vier Meter großes Werbebanner, das im Bökenbarg, Ecke Bahnhofstraße, aufgehängt war. Das Banner aus fester Plane war mit Mitgliederbeiträgen finanziert worden und diente der Mitgliederwerbung.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 07.Jun.2017 | 10:46 Uhr