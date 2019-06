von Redaktion Eutin

07. Juni 2019, 17:27 Uhr

Alle feiern gern ihren Geburtstag – stimmt das eigentlich? Bei Kindern ist das völlig klar. Aber wenn man älter wird, ist die Jahreszahl nicht mehr so attraktiv, die Gebrechen nehmen zu. Manche verheimlichen dann sogar ihren Geburtstag.

Wie ist das mit der Kirche? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Und in den Medien werden ständig Alterserscheinungen der Kirche beschrieben: Mitgliederschwund, wenige Pastoren, zum Teil marode Gebäude. Und wir wissen ja auch, dass Organisationen es derzeitig in unserer Gesellschaft nicht so leicht haben. Also: sollten wir lieber den Geburtstag verschweigen, ihn im kleinen Kreis feiern?

Nein! Zu Pfingsten feiern wir die Belebung durch den Heiligen Geist. Wie ein frischer Wind soll er durch unsere Kirche ziehen. Er soll wegwehen, was verstaubt und veraltet ist und Neues hervorbringen. Und er soll die Menschen begeistern mit der Botschaft von Jesus Christus. Er soll berühren, erfrischen, einladen zu einem Leben mit Gott. Und das muss spürbar sein! Gerade draußen in der Natur können wir das gut erfahren.

Kirche ist eine Organisation – aber auch ein lebendiger Organismus. Und dieser Organismus besteht aus lebendigen, erfrischten Menschen. In der Gemeinschaft mit anderen ist der Geist erfahrbar. Lassen Sie sich einladen zur Geburtstagsparty – an vielen Orten in Ostholstein – in Kirchen und Open-Air. Lassen Sie sich begeistern und seien Sie selbst ein Teil dieses lebendigen Organismus.

Frohe Pfingsten