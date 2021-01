Schulöffnungen trotz Corona : Petition gegen Präsenzunterricht – Ministerium reagiert auf Kritik

Der Inhaber einer Werbeagentur machte bereits mit einem Bürgerentscheid zur Eutiner Schulpolitik von sich reden.

Avatar_shz von Bernd Schröder

09. Januar 2021, 19:54 Uhr

Eutin | Das Thema Schule lässt ihn nicht los: Der Eutiner Thorben Junge hat am Sonnabend auf der Plattform „Change.org“ eine Petition gestartet: „Kein Präsenzunterricht in Schleswig-Holstein, solange Covid-19 nicht unter Kontrolle ist“. Gerichtet ist sie an Bildungsministerin Karin Prien. Der Inhaber einer Eutiner Werbeagentur gehörte bereits 2019 zu den Mitinitiatoren eines – gescheiterten – Bürgerentscheids, mit dem eine Campuslösung für Eutiner Schulen herbeigeführt werden sollte.

Die Online-Petition findet sich hier. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr waren bereits über 900 Unterschriften zusammengekommen.

Vorerst doch kein Präsenzunterricht an Eutiner Schule

Unterdessen hat die Bildungsministerium offenbar auf die harsche Kritik, auch von Lehrerverbänden und GEW, an der Entscheidung zur schrittweisen Einführung des Präsenzunterrichts reagiert. Zumindest an der Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin findet aufgrund einer vom Ministerium am Freitagabend an die Schulen verschickten E-Mail zur Präzisierung vorerst doch kein Präsenzunterricht statt. Die Wisser-Schule will nun die bevorstehende Woche nutzen, um einen detaillierten Plan zum weiteren Vorgehen zu erarbeiten. Darin sollten besonders die Abschlussschüler berücksichtigt werden.

Harte Kritik an Öffnung der Schulen

Constanze Emde

Junge kritisiert in seiner Petition die Entscheidung, die Schulen ab Montag, 11. Januar, schrittweise wieder zu öffnen und zunächst die Schüler der Abschlussjahrgänge wieder in den Schulen zu unterrichten scharf: „Diese Entscheidung gefährdet das Leben und die Gesundheit vieler Menschen – Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schülern, deren Eltern sowie andere Angehörige“, erklärte er. Sie stehe im direkten Widerspruch zu den Erkenntnissen der Virologie. Demnach seien Schulen Orte, an denen sich das Covid-Virus ausbreitet, gäben insbesondere Jugendliche das Virus ähnlich weiter wie Erwachsene und verbreite sich die neue Virus-Variante B 1.1.7 deutlich schneller als das bisherige Virus. „Mit der Entscheidung verlängert die Landesregierung den Verlauf der Pandemie in Länge und Ausmaß in unabsehbarer Weise“, urteilt Junge.

Forderung nach neuen Unterrichtsmethoden

Statt dessen sollte die Landesregierung Lehrkräfte ermutigen, die Pandemie zu nutzen, den Schülern neue digitale Lernmethoden beizubringen und gemeinsam das beste aus dieser Sondersituation zu machen. Dazu benötigten die Schulen die erforderlichen technischen und didaktischen Möglichkeiten.