Plön : Peter Sönnichsens Porträt fertig für die Galerie

Udo Dettmann hat sein neuestes Werk an Sönnichsen übergeben. Der fühlt sich nach dem Urteil seiner Frau „genau getroffen“.

von shz.de

14. August 2019, 17:33 Uhr

Plön | Peter Sönnichsen ist „sehr angenehm überrascht“. Sein Porträt ist fertig und muss nur noch gerahmt werden. Wenn es so weit ist, ergänzt es die Galerie neun ehemaliger Kreispräsidenten und eines Landrats im Plöner Kreistagssitzungssaal.

Udo Dettmann (68) hat sie alle gemalt und sein neuestes Werk an Sönnichsen übergeben. Der 65-Jährige war Kreispräsident von 2008 bis 2018 und saß zweimal Modell für den Künstler, bevor dieser das Ölgemälde in seinem Atelier bei Schwerin fertigstellte: Im April nahm Dettmann in Plön Maß bei den früheren Porträts, da alle die gleiche Größe (60 mal 43 Zentimeter) haben sollen. Außerdem fotografierte er Sönnichsen, um Skizzen anzufertigen, und als dieser im Juni zu ihm an den Schweriner See kam, erhielt das Werk den Feinschliff.

„Ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie ich jemanden malen möchte, und will ihn so darstellen, dass das Bild Allgemeingültigkeit hat und den Mittelwert der Person zeigt“, erklärte Dettmann. Er habe sich mit Sönnichsen unterhalten und ihn kennengelernt und so eine charakterliche Einschätzung erhalten.

„Er ist ein freundlicher und überlegter Mensch“, lautete Dettmanns Fazit. Charakteristisch sei der leicht geöffnete Mund. Das habe etwas Pfiffiges. „Das fand ich klasse, das macht den Reiz aus“. Um den Kontrast des Gesichts und der hellen Haare herauszuarbeiten, habe er einen Teil des Hintergrunds rot gemalt. Andere Flächen lasse er offen, mache ein Bild nie ganz zu.

„Genau getroffen, hat meine Frau gesagt“, meinte Sönnichsen schmunzelnd. Die Kreisverwaltung werde sich nun um eine Rahmung und ein Namensschildchen kümmern, dann wird das Gemälde aufgehängt.

Geboren in Kolberg und aufgewachsen in Halstenbek, lebte der gelernte Kartograph Dettmann von 1981 bis 1986 in Gadendorf (Panker), studierte Kunst in Kiel, wohnte bis 2000 abwechselnd in Hamburg (ab 1986) und Berlin (ab 1990) und zog dann nach Lübstorf bei Schwerin, wo er die Galerie „Dezernat 5“ führt. Eines seiner ersten Porträts war das des Schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Hermann Lüdemann (1880 bis 1959). 1983 startete die Reihe im Plöner Kreishaus mit Günther Röhl und dessen Vorgängern.