Feuerwehr Hutzfeld-Brackrade : Peter Reddig ist jetzt im Feuerwehr-Ruhestand

von Michael Kuhr

24. Februar 2020, 12:46 Uhr

Hutzfeld | Die Wehr Hutzfeld-Brackrade hatte ein eher unaufgeregtes Jahr 2019 hinter sich. Im Rahmen der am vergangenen Freitag in Hutzfeld abgehaltenen Jahresversammlung hatte Wehrführer Andreas Jakubenko wenig Spektakuläres zu verkünden. Bei 25 Einsätzen mussten er und seine Einsatzkräfte fünfmal weniger ausrücken als noch im Jahr zuvor.

Die meisten Einsätze bestanden aus dem Löschen kleinerer Brände, technischer Hilfeleistungen sowie Brandschutzerziehung. Bürgermeister Eberhard Rauch nahm das erste Mal in dieser Funktion an einer Jahresversammlung der Hutzfeld-Brackrader Brandbekämpfer teil. Er versprach ihnen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, für einen angemessen modernen und ausreichenden Bestand an Ausrüstung und Gerät zu sorgen.

Auch für Hauptkommissar Ralf Hoffschild als neuem Chef der Hutzfelder Polizei war es die Premiere in diesem Rahmen. Er sagte zu, die von seiner Vorgängerin Wiebke Büchner aufgebauten engen Kontakte zur Wehr auch künftig zu pflegen und bei gemeinsamen Einsätzen eng zusammen zu arbeiten.

Gemeindewehrführer Andreas Riemke mahnte an, dass die Gemeindewehr über zu wenig Atemschutzträger verfüge, die Zahl müsse auf Sicht von 53 auf 72 erhöht werden. Die Wahl eines Gruppenführers brachte keine Überraschung: Andreas Erp wurde mit 30 Ja- und einer Nein-Stimme in seinem Amt bestätigt. Jan-Ole Schmidt wurde zum Oberfeuerwehrmann und der beim Bauhof der Gemeinde angestellte Detlef Schiele zum Hauptfeuerwehrmann zwei Sterne befördert. Die Bandschnalle für 20-jährige Treue zur Feuerwehr erhielten Michael Ziemann und Jens Ruge.

Mit dem altersbedingten Wechsel in die Ehrenabteilung, wurde der ehemalige Wehrführer Peter Reddig in den endgültigen „Feuerwehr-Ruhestand“ verabschiedet. Er hatte sich nach seinem Rückzug aus der Wehrführung weiterhin tatkräftig engagiert und an vielen Einsätzen und Diensten teilgenommen. Neben dem obligatorischen Präsentkorb wurde ihm, der nicht unbedingt für sein hohes Körpermaß bekannt ist, von Wehrführer Jakubenko auch sein „Beförderungshocker“ überreicht. Diesen nutzte Reddig während seiner aktiven Zeit als Wehrführer stets bei Beförderungsaktionen, um mit den zu Befördernden beim Anlegen der neuen Schulterklappen „auf Augenhöhe“ sein zu können.