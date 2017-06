Percussionist gegen den Rat der Eltern

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

In der Musik kann Kunst durchaus mit dem Begriff Können verbunden werden. Und hohe Kunst ist es, etwas Schweres zu vollbringen und es ganz leicht aussehen zu lassen.

Wenn Dougles „Doug“ Perry mit vier Schlägeln eine Marimba oder – die moderne Version dieses Instrumentes – ein Vibraphon „bearbeitet“, sieht es so einfach, so leicht aus. Aber die dabei produzierten Klangwelten sind Resultat intensiven Übens, gepaart mit Talent.

Doug Perry ist mit 29 Jahren schon ein herausragender Vertreter seines Fachs. Seinen letzten akademischen Abschluss hat er vor fünf Jahren an der Kansas-Universität in der Eutiner Partnerstadt Lawrence gemacht, und das brachte ihm mehrere Engagements in Ostholstein ein. Nachdem er 2011 noch als Student zu den Musikern aus Lawrence gehörte, die mit der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ am Programm der Eutiner Festspiele teilnahmen, kam Perry mehrfach wieder zu Konzerten nach Eutin.

Mit seinem „Triple Point Trio“ spielte er vor drei Jahren zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Eutin-Lawrence, und vergangenes Jahr trat er bei der Landesgartenschau auf. In den vergangenen Tagen war er eine zentrale Figur beim Festival „Classical Beat“ in Ostholstein und Lübeck.

Viel Zeit zum Erholen hatte er nach dem Pfingstwochenende nicht: Gestern ist er nach Norwegen gereist. Dort ist ein Chor aus seiner Heimat Connecticut auf Konzerttour, den er begleitet.

Das mag Perry: Musik machen mit verschiedenen Formationen. Verschiedene Stile, Abwechslung. Daneben unterrichtet er auch sehr gerne. Ein großer Wunsch: dass aus seinem Lehrauftrag an der Universität (adjunct professor) einmal eine vollwertige Professorenstelle wird.

Seine Eltern sind Musiker, beide spielen im Sinfonie-Orchester Hartfort, sein Vater Stephen Perry ist dort und in Springfield erster Tuba-Spieler. Seine Eltern hatten ihm dringend abgeraten, als er schon als Kind den Berufswunsch Percussionist (Schlagwerker) äußerte. Sie wissen, wie schwer es besonders Schlagzeuger als Berufsmusiker haben.

„Mein Vater unterrichtet auch Musik, und er brachte alle möglichen Instrumente mit nach Hause, die ich probieren sollte. Am Ende stand ein Kompromiss: Ich durfte Schlagzeug spielen, wenn ich auch Klavier lerne.“

Die Befürchtungen seiner Eltern um seine Karriere waren aller Voraussicht nach unbegründet. Es gibt zwar nicht viele berühmte Percussionisten, der Jazzer Lionel Hampton ist einer der ganz wenigen. Aber Doug Perry hat alle Voraussetzungen, einer zu werden.

von Achim Krauskopf

erstellt am 06.Jun.2017