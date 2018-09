Pellets selbst herstellen

von Michael Kuhr

28. September 2018, 13:53 Uhr

Der nächste Bau- und Energielehrschautag findet am Donnerstag, dem 4. Oktober, von 9 bis 15 Uhr im Lehr- und Versuchszentrum statt. Diesmal geht es um die Herstellung eigener Pellets auf dem Hof mit dem Einsatz einer mobilen Pelletieranlage für halmgutartige Biomasse. In der Praxisvorführung werden Großballen von Heu und Stroh zu Pellets verarbeitet. Diese Biomassepellets eignen sich zum Verfüttern oder auch zum Einstreuen in der Nutztierhaltung.