PC-Kursus für Senioren

von Alexander Steenbeck

erstellt am 05.Jan.2018 | 11:30 Uhr

„Keine Angst vor dem Computer“ heißt ein Kursus der Volkshochschule (VHS) Eutin, der sich an Teilnehmer richtet, die älter als 75 Jahre alt sind. Der Umgang mit Tastatur und mit E-Mails wird trainiert, dazu das Gestalten, Speichern und Wiederfinden von Texten und Bildern. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer, Bücher, Musik, Filme und Co. herunterzuladen, Reisen zu organisieren und im Internet einzukaufen. Der Kursus startet am Dienstag, 9. Januar (achtmal), 15.30 bis 17.45 Uhr. Wer das Arbeiten mit dem Laptop erlernen möchte, ist richtig in dem gleichnamigen Kursus, der ab 11. Januar immer donnerstags von 9 bis 11.15 Uhr angeboten wird. Anmeldungen und Infos unter Tel. 04521/ 8498-79 oder -80.