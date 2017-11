„Paulus“ sorgt in Michaeliskirche für große Begeisterung

vergrößern 1 von 1 Foto: Schrick 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Nov.2017 | 00:49 Uhr

Nicht enden wollender Applaus füllte Sonntagabend die Sankt-Michaelis-Kirche, nachdem der letzte Ton des gewaltigen Werks „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy verklungen war. Das Oratorium war die erste große Aufführung der Eutiner Kantorei unter ihrer neuen Leiterin Antje Wissemann, die seit

1. Februar dieses Jahres das Amt der Kantorin übernommen hat und die Nachfolge von Martin West antrat, der in den Ruhestand ging. Damit hat sie die Tradition fortgeführt, am Volkstrauertag ein großes Konzert

zu organisieren.

Das anspruchsvolle Werk wird nicht sehr oft aufgeführt, es fordert den Chor in hohem Maße. Das war aber einer der Gründe, warum Antje Wissemann den „Paulus“ gewählt hatte. Die Eutiner Kantorei gab alles und war der Herausforderung allemal gewachsen. Wohl keiner, der sich dem Aufruf „Mache dich auf, werde Licht“ und dessen ungeheurem Strahlen hätte entziehen können. Schade allerdings, dass die Differenzierung zwischen piano und fortissimo insgesamt nicht so facettenreich war, wie Musik und Text es anbieten.

Mit großem Engagement spielte das Junge Philharmonische Orchester Niedersachsen und zog mit der Gewaltigkeit seines Klanges in seinen Bann. Allerdings wäre bei den sensiblen Solopartien weniger mehr gewesen. Die Solisten hingegen waren, jeder in seiner Weise, brillant.

Die Sopranistin Magdalene Harer faszinierte mit ihrer klaren, tragenden Stimme, frei von jeder Künstlichkeit. Schlicht, ehrlich, in hohen wie in tieferen Lagen gleichermaßen wunderschön strahlend und in ihrem Vortrag zutiefst glaubwürdig bei dem, was sie sang; großartig in ihrem Rezitativ über die Heilung des Lahmen mit der Aufforderung „Stehe auf!“.

Auch der Tenor Georg Poplutz überzeugte strahlend, kraftvoll und stark, so dass der ein oder andere Zuhörer einen Schauer gefühlt haben mag, als er als „Stephanus“ vom offenen Himmel sang.

Der Bass Tobias Berndt füllte den Raum warm und transparent. Bass und Tenor im Duett brachten die eigenwillig schönen Melodien des „Paulus“ wunderbar zum Ausdruck und weiteten in ihrem Zusammenklang das Herz. So viel unerschütterliche Professionalität, so viel traumwandlerische Sicherheit in ihren Einsätzen und so viel empfundene und weitergeschenkte Musik. Das Publikum dankte mit wahren Begeisterungsstürmen.

Antje Wissemann betonte, dass sie mit allen drei Solisten schon oft zusammengearbeitet habe. So besteht berechtige Hoffnung, in Eutin wieder in den Genuss dieser Stimmen zu kommen.