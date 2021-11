Fussball-Oberliga Süd : Patrick Raube steht gegen Preußen Reinfeld im Pansdorfer Tor

TSV Pansdorf muss Torwart Dennis Schramm ersetzen, der erst 2022 wieder spielen kann.

Pansdorf | Der TSV Pansdorf empfängt heute um 14 Uhr zum letzten Heimspiel des Jahres in der Fußball-Oberliga Süd den SV Preußen Reinfeld. Mit einem Sieg wollen die Pansdorfer den vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, verteidigen. Reinfeld hat aktuell vier Punkte Rückstand auf Pansdorf, allerdings auch zwei Spiele weniger best...

