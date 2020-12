Er geht zur Gehörlosenseelsorge : Pastor Volker Struve geht – die mentale Stütze verlässt die Polizei

Pastor Volker Struve verabschiedet sich als Seelsorger der Einsatzkräfte. Er stand im Mittelpunkt medialer Anfeindungen.

von Michael Kuhr

28. Dezember 2020, 20:23 Uhr

Eutin/Kiel | Er hat die Durchsuchung bei ihrer Top-Quelle innerhalb der Polizei zu verantworten – davon waren die „Kieler Nachrichten“ im Herbst 2019 überzeugt. Und so straften die Blattmacher Polizei-Seelsorger Volker Struve (50) mit einer ehrabschneidenden Schlagzeile: „Pastor spähte Whatsapp-Chat von Polizeigewerkschafter aus.“ Im Text wird das Bild eines ruchlosen Spitzels gezeichnet, der seine Beobachtungen während einer Feierstunde beim Landespolizeidirektor petzt. Und so zum „Auslöser“ vermeintlich ungerechtfertigter Ermittlungen wird.

Es war ein Zerrbild, daran zweifelt heute kaum noch jemand. Und wenn der evangelische Kirchenmann wirklich der kolportierte Auslöser gewesen sein sollte, dann hat er dabei geholfen, unlautere Machenschaften zu beenden.

Zum Jahreswechsel verabschiedet sich Volker Struve nun nach fast sieben Jahren von der Landespolizei, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. „Ich werde künftig in der Gehörlosenseelsorge tätig sein“, erklärte er. Dazu wird Struve die Pfarrstelle am „Förderzentrum Hören“ in Schleswig annehmen. „Das ist eine wunderbare Aufgabe“, sagte Struve. Und er habe dort die Gelegenheit, die Nachfolge seines damaligen Mentors anzutreten.

Landespolizeidirektor Michael Wilksen bedauert den Abschied des Seelsorgers. Er sagte: „Volker Struve war eine echte Bereicherung für die Polizei.“ Er habe unzähligen Polizistinnen und Polizisten bei ihrem belastenden und anspruchsvollen Dienst den Rücken gestärkt. „Und auch mir persönlich in meiner Funktion als Landespolizeidirektor war er ein wertvoller Berater und Wegbegleiter“, so Wilksen. Mit Blick auf die medialen Anfeindungen würdigte der Landespolizeidirektor die Courage des Theologen: „Bei allem, was Volker Struve gemacht hat, hatte er das Wohl der Landespolizei im Auge gehabt, ohne seine kirchliche Rolle zu verlassen oder zu vernachlässigen. Dabei hat er eigene Belange hinten angestellt.“

Beeindruckt vom Wirken Struves zeigt sich auch Maren Freyher, Leiterin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung auf Hubertushöhe, dem Sitz der Seelsorge. „Mit seinem kreativen Gottesdienst hat Volker Struve bei den Vereidigungen stets großen Zuspruch und viel Anerkennung gefunden, sowohl beim Polizeinachwuchs als auch bei den erfahrenen Beamten.“ Die Polizeischüler hätten in ihm einen beliebten und verständnisvollen Zuhörer und Berater gefunden. „Deshalb wurde seine Nähe gesucht“, betonte Freyher.

Lob gibt es auch aus dem Kieler Innenministerium. „Volker Struve war ein Segen für die Landespolizei“, sagte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts. „Wir hätten ihn liebend gern als anerkannten Seelsorger für die Polizeibeschäftigten gehalten.“

„Volker Struve war in der Polizei ein Seelsorger, der seinen christlichen Glauben in polizeiliche Haltung und Grundsätze verständlich übersetzen konnte“, sagte Torsten Jäger, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Er hat diese Werte verkörpert, in der Aus- und Fortbildung, in der Einsatzbetreuung oder der persönlichen Seelsorge und Beratung.“ Und Struve habe sich trotz erheblicher politischer und medialer, oft unfairer Angriffe, zu seinen Haltungen bekannt. „Diese Persönlichkeit verdient allergrößten Respekt“, so Jäger.

Struve selbst gibt zu, dass ihm der Wechsel nicht leicht fällt: „Ich war sehr gerne und mit viel Herz Polizeiseelsorger. Aus den vergangenen sieben Jahren nehme ich Erinnerungen an viele schöne Begegnungen mit, habe aber auch schwere Situationen begleitet. Das hat mich in meinen Leben spürbar geprägt.“