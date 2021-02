Eutin mit Videointerviews : Pastor Jochen Müller-Busse organisiert Engelsgrüße

Die Aktion des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises ist auf große Resonanz gestoßen.

von Harald Klipp

02. Februar 2021, 08:08 Uhr

Eutin | Der Einsamkeit begegnet Pastor Jochen Müller-Busse jeden Tag. In Zeiten von Corona wird sie besonders sichtbar. Der Seelsorger ist im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Ostholstein für die Bewohner von Pflegeheimen zuständig, die von den Beschränkungen im Lockdown hart betroffen sind, denn sie dürfen nur in Ausnahmefällen Besucher empfangen, haben ihre Angehörigen in einigen Fällen schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das Internet ist für viele Seniorinnen und Senioren für die Kontaktpflege nicht greifbar, also kam eigentlich nur die Post infrage.

Jochen Müller-Busse hatte bei einem Convent von Pflegeheim-Seelsorgern mit einem Kollegen gesprochen, der ihm von einer Aktion berichtete, mit der er Erfolg gehabt hat. Die Idee: Menschen schreiben anderen Menschen Karten und Briefe, schicken in der Adventszeit Erlebnisberichte, Geschichten, Gedichte, Bilder oder selbst Gebasteltes an den Kirchenkreis, und der leitet die Post dann weiter an die Pflegeheime. Die „Engelsgrüße“ waren geboren.

Schnell fand Jochen Müller-Busse für die Aktion, die am 31. Januar ausgelaufen ist, Mitstreiter. „Jeder von uns kann ein Engel sein“, sagt Sonja Woest, die sich umgehend an ihr Laptop setzte und die ersten Zeilen schrieb: „Meine Eltern sind Mitte 70, mein Vater wird bald 80 Jahre alt. Ich bin froh, dass sie mobil sind und ihre Kontakte selbst pflegen können.“ Sie habe aber gemerkt, wie wichtig es ist, in Verbindung zu bleiben, als es ihrer Großmutter schlecht gegangen sei. Sonja Woest engagiert sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Hansühn. Daher rührt auch die Verbindung zu Jochen Müller-Busse, der dort Gemeindepastor gewesen ist.

Die Dankbarkeit bei den Empfängern ist groß. Monika Rehfuß lebt seit einigen Jahren bei „Pro Talis“ in der Eutiner Innenstadt, in der Peterstraße. „Ich habe sogar drei Briefe bekommen“, berichtet sie stolz. Ihr habe eine Frau geschrieben und dann habe sie Briefe von dem neunjährigen Robin aus Oldenburg und seiner Schwester Ida (8) erhalten: „Die haben so wunderschön geschrieben, das geht unter die Haut - und zum Herzen.“

Nadine Schneider verteilt die Briefe und Karten, die Pastor Müller-Busse mitbringt, in der Pflegeeinrichtung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern: „Das Verteilen der Briefe von Bewohner zu Bewohner war einfach eine nette Geste, weil sich jeder so wertgeschätzt gefühlt hat.“ Die Augen hätten sofort gestrahlt - und es seien auch Tränen der Rührung und der Freude geflossen. Die Karte und auch Bilder, die Kinder gemalt und mitgeschickt haben, seien bewundert worden.

Er habe insgesamt 234 Briefe von 90 Autoren gezählt, berichtet Müller-Busse. Sonja Woest sieht in dem Kontakt zu älteren Menschen einen Gewinn für sich selbst: „Ich genieße die Zusammenarbeit sehr. Ich schätze daran, dass man Informationen darüber bekommt, wie es früher einmal war.“ Im Übrigen schreibe sie gerne Briefe, auch mit der Hand. Aber mit Handschriften sei es manchmal so eine Sache. Sie habe in einer Apotheke gearbeitet und wisse, dass Handschriften nicht immer leserlich seien. Ältere Menschen könnten zum Teil auch nicht mehr so gut sehen, da sei es eine Hilfe, dass sie am Computer, die Schriftgröße einstellen kann, sodass auch Menschen mit Sehproblemen die Briefe lesen könnten.

Auch Annette Schröder war sofort begeistert: „Ich fand die Idee gut. Die alten Menschen bekommen ja kaum Besuch. Und wenn jemand kommt, dann darf er nur alleine kommen. Mein erster Gedanke war: Vielleicht kann ich ja etwas zur Zerstreuung beitragen.“ Annette Schröder ist Krankenschwester und weiß, wie schwer diese Zeit sein kann: „Wir erleben Menschen, die keinen Besuch haben dürfen.“ Sie habe lange überlegt, was sie schreiben könne. Dann sei ihr die Idee gekommen, dass Corona ja sehr dunkel sei und die Adventszeit die Zeit des Lichtes. Sie habe diese Gedanken in Worte gefasst. Für die Zukunft hat Annette Schröder auch schon eine Idee: „Das Thema Frühling ist doch sehr schön.“

Jochen Müller-Busse schätzt die Engelsgrüße, weil sie auch ein beidseitiges Erfolgserlebnis sind: „Ich bekomme auch Begleitbriefe. Jetzt wo unsere Möglichkeiten durch Corona eingeschränkt sind, sind viele Menschen froh, etwas tun zu können.“ Und sie freuten sich ihrerseits, wenn sie den Menschen in den Heimen eine Freude machen könnten.