Passt die Wisser-Schule an den Berg?

Prüfauftrag an Eutins Verwaltung / Schulrat hält Zweifeldhalle plus Gymnastikraum für ausreichend / Dreifeldhalle wäre dann überflüssig

von Constanze Emde

26. September 2018, 11:36 Uhr

Genügt der Wilhelm-Wisser-Schule nun doch eine Zweifeldhalle plus Gymnastikraum und könnte beides gemeinsam mit einem modernen Raumprogramm am Standort Berg in der Elisabethstraße realisiert werden? Diese Frage möchten CDU, FWE, Grüne und FDP durch einen Prüfauftrag an die Verwaltung bis zum nächsten Schulausschuss geklärt wissen.

Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, stünde die Dreifeldhalle am umstrittenen, geplanten Standort Güterbahnhof auf dem Prüfstand. Die Vereine warten darauf, die Schulen wären – mit einer neuen Halle am See und einer am Berg – in Sachen Schulsport versorgt.

Ins Rollen kam das Thema durch ein gemeinsames Schreiben von Schulrat Manfred Meyer und Gemeinschaftsschulleiter Sven Ulmer, in dem deutlich wird, dass eine Zweifeldhalle plus Gymnastikraum und Raumplanung für eine Dreieinhalbzügigkeit der Wisser-Schule ausreichend sei. Sascha Clasen (CDU) formulierte in Anlehnung daran den später beschlossenen Prüfauftrag. Schulleiter Sven Ulmer äußerte sich gestern auf Nachfrage zufrieden: „Ich finde es sehr positiv, dass Politik sich bewegt und neue Ideen denken möchte.“ Er säße bereits über dem Raumprogramm und werde gut mit dem neuen Bauamtsleiter zusammenarbeiten, um in der November-Sitzungen Ergebnisse zu haben. „Wenn herauskommt, das alles hierhin passt von Aula über Fachräume, Parkplatz für Lehrkräfte und noch Platz ist für den Schulhof, würde mich das freuen.“

Die SPD lehnte den Prüfauftrag ab. „Wir haben damals die Vierzügigkeit beschlossen, im jetzigen Raumprogramm sind weder Förderschüler noch DaZ-Klassen einberechnet. Außerdem bauen wir im Bestand, das wird nicht nur teuer, sondern auch schwierig mit der Barrierefreiheit“, sagte Katja Behrends für die SPD, die fürchte, dass künftig noch mehr Schüler nach Pönitz – oder sobald Malente gebaut hat, dorthin abwandern, wenn Eutin keine moderne Schule habe. „Das moderne pädagogische Konzept bestimmt die Schule“, konterte die Ausschussvorsitzende Monika Obieray. „Die Dreieinhalb-Zügigkeit ist das Maß der Dinge. Es macht Sinn, sich hier auf die fachliche Expertise zu verlassen und nicht wieder eine neue Wundertüte aufzumachen“, ergänzte Behnk, der wie Clasen auf die Aussagen des Schulrates vertraue. Die Freien Wähler hätten lieber die Vierzügigkeit am Berg geprüft, um Reserven für die Zukunft zu haben, stimmten letztlich aber für den CDU-Antrag. Die Ergebnisse werden im nächsten Schulausschuss am 6. November erwartet. Dann soll auch erneut über den SPD-Antrag beraten werden, der bis zur Zulässigkeit der Bürgerinitiative jede Planung auf Eis legen soll.