Scharbeutz : Parkscheinautomaten aufgebrochen

Unbekannte knackten die Automaten an vier Stellen im Ostseebad. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

10. September 2019, 12:35 Uhr

Scharbeutz | Unbekannte haben in der Nacht zu Montag vier Parkscheinautomaten in Scharbeutz aufgebrochen. Zwei Automaten stehen „An der Kammer/Wolfsschlucht“ und zwei weitere im Bereich der Pönitzer Chaussee. Die Polizeistation in Scharbeutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04503/35720 erbeten.