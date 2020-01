Eutin : Parken Feuerwehrleute auch bald kostenlos in Eutin?

Scharbeutzer Kameraden freuen sich über kostenloses Parken. Mehrheit der Politik findet die Idee gut.

10. Januar 2020, 18:40 Uhr

Eutin/Scharbeutz | Feuerwehrleute der Gemeinde Scharbeutz freuen sich: Sie können ab sofort auf öffentlichen Parkplätzen der Gemeinde kostenlos parken. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sollen im Ernstfall möglichst schnell zu ihren Fahrzeugen kommen, um ins Gerätehaus und von dort zum Einsatz fahren zu können, lautete der Tenor im zuständigen Ausschuss im Herbst.

Keine neue Idee in Eutin

Ist diese Regelung auch für Eutin denkbar? Der Ostholsteiner Anzeiger hat nachgefragt: Gemeindewehrführer Marco Wriedt freut sich für die Scharbeutzer Kollegen und würde eine solche Entscheidung für Eutin begrüßen. Noch zu Zeiten seines Vorgängers Heino Kreutzfeldt sei das Thema in der Stadtvertretung aus Kostengründen abgelehnt worden, so seine Erinnerung. Doch darüber könne er nur den Kopf schütteln. „Wie lange parkt man schon in der Stadt? Es geht darum, im Ernstfall schnell am Auto zu sein und nicht erst zehn Minuten zum Fahrzeug laufen zu müssen, weil man es vielleicht außerhalb geparkt hat. Da kommt es auf jede Minuten an“, sagt Wriedt.

123 aktive Feuerwerhleute würden sich freuen, so der Gemeindewehrführer

Bei 123 Aktiven und den Preisen derzeit verstehe er die Begründung „zu teuer“ nicht. „Die Wertschätzung die damit zum Ausdruck gebracht würde, wäre deutlich höher“, so Wriedt.

Bürgermeister Carsten Behnk sagte auf Nachfrage, dass er die Entscheidung in Scharbeutz gut findet und das Thema in diesem Jahr angehen will. Im Zuge des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes könne das mitgedacht werden, so Behnk. Doch die Nachfrage bei Eutins Fraktionen zeigt, es muss gar nicht so lange gewartet werden. Die Mehrheit ist dafür.

Mehrheit findet Idee des kostenlosen Parkens für Feuerwehrkameraden gut

Die Grünen seien grundsätzlich offen gegenüber den Diskussionen, wie der Feuerwehr mehr Wertschätzung entgegengebracht werden könne. Ob dies aber immer mit Blick auf das Auto sein müsse, fragte Monika Obieray (Grüne).

„Für uns kommt die Parkregelung nicht in Frage, kein Ehrenamtler soll schlechter gestellt sein, als ein anderer. Das haben wir auch damals schon argumentiert“, sagt Klaus Kibbel (SPD), der auch Vorsitzender des Eutiner Bau- und Feuerwehrausschusses ist. Stattdessen fände er es gut, wenn nicht nur Funktionsträger der Wehr, sondern alle im Einsatz aktiven Mitglieder eine Aufwandsentschädigung bekämen. „Das könnte auch Anreiz sein, in die Feuerwehr einzutreten“, sagt Kibbel.

Aus CDU-Sicht könne es keine zwei Meinungen geben: „Es ist doch toll, wenn die ehrenamtlichen Feuerwehrleute einen Nutzen und eine Art der Wertschätzung durchs freie Parken haben“, sagt Matthias Rachfahl (CDU). Eine Neiddebatte mit anderen Ehrenamtlern aufzumachen, sei aus seiner Sicht sinnfrei. „Bei der Frage der Honorierung des Ehrenamtes generell muss geschaut werden, was wem nutzt“, so Rachfahl.

FDP und Freie Wähler sprachen sich ebenfalls grundsätzlich für eine Nachahmung der Scharbeutzer Regelung aus. „Ich halte das für machbar und gut in Sachen Wertschätzung“, sagt Marius Winkler (FDP). Auch Olaf Bentke (FW) könnte sich das vorstellen. Die Gefahr, dass sich andere Ehrenamtler benachteiligt sehen könnten, sehe er nicht. „Nur bei der Wehr kommt es auf Geschwindigkeit an, um beim Auto und im Gerätehaus zu sein“, so Bentke. „Ich finde die Idee richtig gut“, sagt Malte Tech (FWE) und fügt hinzu: „Wer so viel Zeit ehrenamtlich opfert und in den Einsätzen sogar sein Leben riskiert, der hat ein Entgegenkommen verdient.“

Scharbeutzer Gemeinde

Gemeindewehrführer Patrick Bönig freut sich für seine Kollegen der Feuerwehr, dass die Gemeinde Scharbeutz nach der Regelung vorher (parken für Wehrmitglieder auf Großparkplätzen frei) nun den nächsten Schritt gegangen ist. In derGemeinde Scharbeitz profitieren mehr als 200 Mitglieder von der Regelung und bekommen dieser Tage die Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamtes. Erste Versuche stellte die Wehr bereits in diese Richtung mit der Entwicklung des Motivationstopfes im Jahr 2013/2014 an, so schildert Bönig. „Konkret geworden sind wir im vergangenen Sommer. Die Mitglieder des Brandschutzausschusses konnten sich alle schnell einigen und dann ging es zum Glück alles ganz schnell“, sagt Bönig froh.