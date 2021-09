Fussball-Oberliga Süd : Pansdorfer Unentschieden gegen den VfB Lübeck II is eine gefühlte Niederlage

TSV Pansdorf erreicht am Sonntag trotz Überzahl gegen den VfB Lübeck II nur ein 2:2(1:0).

Avatar_shz von shz.de

26. September 2021, 17:47 Uhr

Der TSV Pansdorf trennt sich in der Fußball-Oberliag Schleswig-Holstein von der zweiten Mannschaft des VfB Lübeck 2:2(1:0) Unentschieden. Für die Pansdorfer, die rund eine Stunde lang in Überzahl spielten, fühlte sich die Punkteilung allerdings wie eine Niederlage an.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, die erste gute Torchance hatten die Gäste durch einen Freistoß von Belal Ahmadi, TSV-Torhüter Dennis Schramm wehrte den tückisch aufspringen Ball zur Ecke ab (15.). Ein Kopfball von Finn-Luca Anders war die erste Möglichkeit für Pansdorf, der Ball ging knapp über das Tor (19.).

Der TSV Pansdorf wurde Mitte der ersten Halbzeit stärker und spielte ab der 29. Minute mit einem Mann mehr. Nachdem der Lübecker Malte Kentzler kurz zuvor verwarnt worden war, ließ er gegen Etienne Grimm den Fuß stehen und bekam von Schiedsrichter Malte Rieve die Gelb-Rote Karte gezeigt. Pansdorf versuchte die Überzahl sofort zu nutzen. Einen Schuss von Felix Krüger aus 16 Metern konnte Lübecks Torhüter Sjard Strauß nur mit Mühe parieren (37.). Auf der Gegenseite zeichnete sich TSV-Torhüter Dennis Schramm aus, als er nach einem Lübecker Konter gegen Randy Gyamenah zur Stelle war (42.). Kurz vor der Pause setzte sich Krüger auf Vorarbeite von Philip Kunert gegen die aufgerückte Lübecker Verteidigung durch und erzielte das 1:0 (44.).

Nach dem Seitenwechsel war Pansdorf um Spielkontrolle bemüht, die besseren Chancen hatte aber der VfB. Gyamenah scheiterte erneut an Schramm (55.) und Lasse Jetz traf mit einem Kopfball nur die Oberkante der Latte (63.). Durch einen Freistoß konnte Pansdorf auf 2:0 erhöhen. Alexander Sommer traf mit links aus 19 Metern platziert ins Torwarteck (65.). Etwas überraschend kam der VfB zum Anschlusstreffer. Aus spitzem Winkel traf Yasin Varol mit einem Freistoß gegen die schlecht postierten Pansdorfer zum 1:2 (69.). So ging es in eine hektische Schlussphase, in der die klaren Aktionen auf beiden Seiten fehlten. Ein erneuter Freistoß führte zum Ausgleich. Kani Uzun traf aus 20 Metern an der Pansdorfer Abwehrmauer vorbei zum 2:2 (85.). Pansdorf wollte sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden eben und hatte durch Krüger gleich drei gute Chancen. Zunächst wurde der Pansdorfer Stürmer im letzten Augenblick abgeblockt (90.), dann scheiterte er in der Nachspielzeit zweimal an Strauß. „Wir haben und heute nicht belohnt“, ärgerte sich TSV-Trainer Helge Thomsen.