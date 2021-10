Fussball-Oberliga Süd : Pansdorfer Joker Marwin Miljic und Felix Krüger stechen

TSV Pansdorf gewinnt gegen den FC Dornbreite nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1 Toren.

Avatar_shz von Harald Klipp

02. Oktober 2021, 21:04 Uhr

Besser kann es kaum laufen: Der Pansdorfer Trainer Heleg Thomsen wechselte zur zweiten Halbzeit zweimal aus, brachte für Ben Boebs und Malte Basse mit Felix Krüger und Marwin Miljic zwei frische Offensivkräfte. Zu diesem Zeitpunkt lag der TSV Pansdorf gegen den FC Dornbreite 0:1 hinten. Doch dann wendeten die beiden Joker das Blatt, Miljic traf zum 1:1 (51.), Krüger setzte kurz darauf nach und nutzte einen Abpraller zum 2:1 (62.). Die Pansdorfer gaben den Vorsprung nicht mehr her und verließen den Platz als Sieger.

Marwin Miljic kehrte nach langer Pause wegen seines Kreuzbandrisses zur zweiten Halbzeit auf den Pansdorfer Rasen zurück und überzeugte nicht nur mit seinem Torerfolg. Er war der Taktgeber des Spiels der Gastgeber, sorgte im defensiven Mittelfeld dafür, dass es in den zweiten 45 Minuten für die Lübecker kein Durchkommen mehr gab. „Auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, haben wir zwei, drei Spieler, die nicht zu ersetzen sind“, sagte Co-Trainer Carsten „Otto“ Henck und unterstrich, dass er Miljic dazu zählt: „Jetzt hoffen wir, dass er gesund bleibt, dann wird er uns helfen, keine Frage!“

In der ersten Halbzeit war vom TSV Pansdorf nicht viel zu sehen. Zwar hatte der FC Dornbreite am Mittwochabend gegen den SV Todesfelde noch 0:4(0:2) verloren, doch vorher in sechs Oberligaspielen zehn Punkte gesammelt, Grund genug, um selbstbewusst aufzutreten. Und so spielte der FCD überlegen, diktierte das Tempo und hatte deutlich mehr vom Spiel. Zunächst scheiterte David Senghore noch mit einem 18-Meter-Freistoß an Torwart Dennis Schramm (5.), dann lenkte der der Pansdorfer Schlussmann einen Schuss von Lubecco-Gennaio Hasko Behrens mit einer Hand über die Latte (16.). Doch in der 25. Minute schloss Behrens eine Kobination zum 1:0 ab. Die Führung war verdient.

Die Pansdorfer kamen wie ausf´gewechselt aus der Pause, sie hielten sich nicht lange auf, wurden mutiger und offensiver. Der FC Dornbreite kam bis zur 60. Minute kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Nach der Pansdorfer Führungs wurden die Gäste wieder offensiver, es sprang jedoch nr noch ein Pfostentreffer von Alexander Lening heraus (83.). Auf der anderen Seite blieb der TSV Pansdorf bei Kontern gefährlich.

„Die erste Halbzeit war wirklich gut, die Führung war verdient. Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, die Zweikämpfe anzunehmen und für uns zu entscheiden. Damit macht man einen Gegner wie Pansdorf stark. Wir müssen sehen, dass wir schnell wieder die Kurve kriegen und gegen den VfB Lübeck II zeigen, dass wir über die Zweikämpfe Spiele für uns entscheiden.“

Der TSV Pansdorf fährt am kommenden Sonnabend zum Nachbarn Eutin 08. In der abgebrochenen Serie 2020/21 war Eutin für die Pansdorfer ein gutes Pflaster, das haben sie das Derby in der Oberliga und im Kreispokal für sich entschieden.