Pansdorfer Erfolgsserie hält an

Fußball-Landesliga Holstein: Ostholsteiner siegen durch einen Sonntagsschuss von Jan-Malte Basse 1:0(0:0) gegen Klausdorf

von Harald Klipp

30. September 2018, 21:32 Uhr

Jan-Malte Basse konnte sein Glück kaum fassen: „Ich habe nicht für möglich gehalten, dass der reingeht, ich bin mit Abstand der schlechteste Schütze in unserer Mannschaft“, meinte der Mann des Tages, nachdem er sich den Glückwunschkuss von seiner Liebsten abgeholt hatte. Mit seiner Direktabnahme sorgte er in der 73. Minute für den Treffer, mit der TSV Pansdorf in der Fußball-Landesliga Holstein den TSV Klausdorf besiegte.

Beide Mannschaften bevorzugten eine ähnliche Spielweise, bevorzugten das kampfbetonte Spiel, sagte der Pansdorfer Trainer Helge Thomsen. Die Gastgeber gaben in der ersten halben Stunde klar den Ton an, hatten auch drei vielversprechende Chancen, die jedoch der Klausdorfer Torhüter Malte Möller vereitelte. Insgesamt hatten die Pansdorfer mehr vom Spiel, ließen kaum Chancen der Gäste zu. Die spektakulärste Aktion des Spiels brachte die Entscheidung. Im ersten Versuch war Philip Kunert noch mit seinem Fallrückzieher gescheitert, doch dann flog der Ball kurz vor der Strafraumgrenze genau vor die Füße von Jan-Malte Basse. Der fackelte nicht lange, zog sofort ab – und der Ball zischte wie ein Strich unter die Latte, da war für Möller nichts zu halten.

In der Schlussphase hatte Joel Denker die große Chance zum 2:0, doch er schoss den Ball nach seinem Sprint knapp am rechten Pfosten vorbeit (82.). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, stellte Helge Thomsen fest, nachdem seine Mannschaft den dreifachen Punktgewinn auf dem Platz gebürend besungen hatte. „Das war ein überragendes Tor! Unsere Erfolgsserie geht weiter“, stellte Thomsen hörbar zufrieden fest.

„Wir haben wirklich gut gekämpft, waren von Anfang an voll da. Es macht Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagte Jan-Malte Basse und genoss den Augenblick. Bereits an diesem Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, bestreitet der TSV Pansdorf um 15 Uhr sein nächstes Pflichtspiel. Er tritt im Halbfinale des Kreispokals beim Verbandsligisten Sereetzer SV an, einem unangenehmen Gegner, der die Pansdorfer in der Saisonvorbereitung am 15. Juli mit 2:1 Toren geschlagen hat.