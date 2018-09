Pansdorf fehlt die Cleverness

Fußball-Landesliga Holstein: Der TSV Pansdorf und SV Eichede II liefern sich ein munteres Spiel und trennen sich trotz vieler Chancen torlos

von Harald Klipp

16. September 2018, 22:24 Uhr

Torlos endete die Begegnung in der Fußball-Landesliga Holstein zwischen dem TSV Pansdorf und dem SV Eichede II. Die Gäste erwischten den besseren Start und kontrollierten die ersten 45 Minuten.

Beide Teams kamen in den ersten zehn Minuten bereits zu guten Chancen. Die Partie verflachte ein wenig bis zum Pausenpfiff. Der anhaltende Starkregen schien sich auch auf die Spiellaune der Mannschaften auszuwirken. Nach dem Seitenwechsel kam etwas Schwung ins Spiel der Gastgeber. Philip Kunert hatte das 1:0 auf dem Fuß, doch der Eicheder Keeper Christoph Esch verhinderte das Tor (51.). In der 59. Minute klärte ein Eicheder Verteidiger einen Kopfball von Timo Kirstein in höchster Not. Weitere Chancen konnte Pansdorf nicht zum Tor nutzen, so blieb es beim 0:0. „Die Reserve des SV Eichede war die erwartet spielstarke Mannschaft. Gerade in der ersten Halbzeit haben uns die Gäste vor große Probleme gestellt. In der zweiten Hälfte haben wir eine gute Reaktion gezeigt, mit der wir uns auch den einen Punkt verdient haben. Wenn wir aus der Defensive heraus und vor dem gegnerischen Tor etwas cleverer sind, können wir sogar gewinnen“, lautete das Fazit des Pansdorfer Trainers Helge Thomsen nach dem Abpfiff.

In der Landesligatabelle trennt die beiden Teams nach wie vor nur ein Zähler, die Pansdorfer haben zwölf Punkte bei 13:7 Toren auf dem Konto, der SV Eichede II weist elf Punkte bei 12:13 Toren auf. Beide stehen im Mittelfeld.