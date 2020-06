Plön : Pandemie bringt Musiker zum malen

Der 39-jährige Shenoll Tokaj aus Plön verarbeitet sein Erlebtes in künstlerischen Werken / Er malt in Acryl mit Spachteln auf Energiespar-Dämmplatten

von Michael Kuhr

12. Juni 2020, 14:59 Uhr

Plön | Es ist die Musik mit seiner Geige, die Shenoll Tolkaj aus Plön seit seiner Kindheit schon so sehr begeistert. Die Musik bestimmt sein Leben – als Solist, als Dirigent, Chorleiter oder Musiklehrer. Der 39-Jährige verdient sich mit der Musik Geld zum Lebensunterhalt. Doch das ist für den Musiker in Zeiten der Corona-Pandemie besonders schwer. Wer Shenoll Tolkaj kennt, der weiß, dass er nicht so schnell aufgibt.

Der junge Berufsmusiker aus dem Kosovo, der seit acht Jahren mit einer deutschen Frau und der gemeinsamen achtjährigen Tochter in Plön lebt, hat sich nach dem Wegbrechen von musikalischen Arrangements jetzt ein neues Hobby erschlossen: das Malen. Und was liegt Näher als die Metapher: „Shenoll Tokaj hat den Geigenbogen mit dem Pinsel getauscht“. Falsch. Tokay hat den Geigenbogen mit dem Spachtel getauscht. Der Spachtel ist das Arbeitsgerät, mit dem er seine Werke malt. Das ist besonders, so besonders, wie Shenoll Tokaj selbst ist. Ein Pinsel kommt nur im Ausnahmefall zum Einsatz.

„In der dritten Woche der Corona-Pandemie spürte ich bereits die Auswirkungen“, blickt Shenoll Tokaj zurück. Seine drei talentierten Musikschüler sagten die Geigen-Übungsstunden ab. Dann folgten Konzertabsagen, ausbleibende Übungsabende mit dem Symphonischen Orchester Plön oder dem Plöner Shantychor „Windjammer“. Auch geplante Auftritte bei Feiern oder in Altenheimen wurden abgesagt. Das Telefon stand kaum still, erinnert sich der Musiker. Und dann kam die Langeweile. „Ich habe nie aufgegeben – schon im Krieg im Kosovo nicht“, sagte Tokaj mit fester Stimme. Im Kosovo hat er seine Frau kennen gelernt: er leitete dort den Chor der deutschen Soldaten – darunter auch seine spätere große Liebe als Sängerin. Er ging mit ihr nach Deutschland. Sie ist Soldatin an der MUS in Plön.

Shenoll Tokaj will etwas unternehmen. Doch Musik in Corona-Zeiten? „Digitales ist nicht mein Ding“, gesteht er ein. Er mag das Spielen vor dem Publikum, das dankbare und vielleicht begeisterte Klatschen hören und das Publikum sehen. Tokaj: „Das ist wie Schach spielen im Internet – das geht auch nicht.“

So entdeckte der Musiker in dieser für ihn doch schweren Zeit erneut seine Liebe zum Malen. Er zeichnet frei und überwiegend abstrakt. Dabei bringt er alles, was in seinem Kopf umher schwirrt, auf die Energiespar-Dämmplatten. Sie sind super leicht, im Format mit dem Messer flexibel schneidbar und zu 80 Prozent die glatte Grundlage für seine Arbeit. Er arbeitet aber auch mit Acryl-Farben auf Leinwand. Ölfarben sind nicht so sehr sein Ideal: „Öl trocknet sehr langsam.“ Shenoll Tokay ist kein Maler, der Bäume oder Häuser abzeichnet, er ist durch die Musik schon ein Leben lang ein kreativ denkender Mensch. Ein Wert, der sich auf der künstlerisch aufgewerteten Dämmplatte eindrucksvoll wiederfindet. Und manchmal zieht er auch Fäden an kleinen Nägeln über seine Kunstwerke. Sie stehen für Verbote in der Corona-Pandemie oder der Verdeutlichung einer grafischen Darstellung – zum Beispiel einem gegenständlichen Segel mit Seilen.

Es viele maritime Motive, die dem Spachtel von Shenoll Tokaj entstanden sind: ein Piratenschiff, die Plöner Insel Olsborg, eine Szene am Meer mit vielen druch Seile gekennzeichnete Absperrungen oder das Ehrenmal in Laboe – immer aus der eigenen Sicht des Künstlers. Shenoll Tokaj verarbeitet mit dunklen Farben für die Furcht und rot für das Blut auch seine Erlebnisse im Krieg im Kosovo. Kirchen in Hohwacht oder die Fenster der Nikolaikirche in Plön sind zu erkennen ebenso wie ein Kontrabass, eine durch die Corona-Pandemie ins Wanken geratene Stadt oder der löner Shantychor auf der Reeperbahn mit rosaroter Dominanz. Es gibt eine „Treppe der Hoffnung“ aber auch eine leeres Theater in Lübeck in dem Birkenbäume wachsen. Mittlerweile sind fast 50 Unikate entstanden, die Shenoll Tokaj auch gern einmal zeigen und verkaufen möchte. Interessierte können sich direkt an ihn wenden (Tel. 04522/7895155 oder 0162/9645813).