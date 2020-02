Bosau : Pamela Lepeschka „erste“ Landfrau

Neue vorsitzende ist seit 16 Jahren Mitglied bei den Landfrauen und mit kurzen Unterbrechungen im Vorstand tätig.

von Michael Kuhr

06. Februar 2020, 14:32 Uhr

Hutzfeld | Pamela Lepeschka ist die neue Vorsitzende der Bosauer Landfrauen. Sie wurde auf der Jahresversammlung einstimmig zur Nachfolgerin von Heidrun Behrens gewählt. Lepeschka ist seit 16 Jahren Mitglied bei den Landfrauen und mit kurzen Unterbrechungen im Vorstand tätig.

Angelika Murza wurde als Kassenwartin in ihrem Amt bestätigt. Beisitzerin wurde Sigrid Hahn, die erst seit Ende 2018 bei den Landfrauen ist. Pamela Lepeschka dankte der scheidenden Vorsitzenden Heidrun Behrens für ihre Arbeit. Sie war vier Jahre Vorsitzende und blickt auf 15 Jahre Vorstandsarbeit zurück. „Das ist eine bemerkenswerte Zeitspanne“, dankte Pamela Lepeschka ihrer Vorgängerin.

Bosaus Bürgermeister Eberhard Rauch sagte, dass der Bosauer Landfrauen verein zu den größten Vereinen in der Gemeinde zählt. Er dankte der Vorsitzenden und dem Vorstand für die Arbeit im Bereich Bildung und Förderung der Kultur. So sei auf Initiative der Landfrauen vor Jahren das beliebte Dörferquiz aus der Taufe gehoben worden.

Die Kreisvorsitzende der Landfrauen, Jutta Fah, dankte für die vielen Aktivitäten, die der Bosauer Landfrauenverein auf die Beine gestellt hat. Sie sprach die Reisevorbereitungen ins Elsas auf Kreisebene und den Landfrauentag in Bad Schwartau mit Meno Schrader an. Julia Dircks berichtete über sieben Vorstandssitzungen und 21 Veranstaltungen und Angelika Murza stellte die Einnahmen und Ausgaben vor. Sie zeigte sich dankbar, das durch die gute Kalkulation von Veranstaltungen die Kasse gut aussieht.

Renate Bartelt warb für die Kanasterrunde an der 16 Landfrauen teilnehmen. Die Frauen aus Bichel und Löja sind in diesem Jahr für die Ausrichtung Erntedankfest in der Bosauer Kirche zuständig.