Oldenburg/Scharbeutz : Ostsee-Holstein-Tourismus: Jörg Weber löst Stephanie Ladwig an der Vereinsspitze ab

Mitgliederversammlung wählt Fehmarns Bürgermeister zum Nachfolger.

19. Juni 2020, 14:09 Uhr

Oldenburg/Scharbeutz | Wechsel an der Vorstandsspitze des Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT): In der Mitgliederversammlung wurde Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber als neuer Vorsitzender des OHT gewählt. Der Verein ist neben vier anderen einer der wichtigsten touristischen Regionalverbände des Landes. Damit folgt Weber auf die Plöner Landrätin Stephanie Ladwig, die diesen Posten sechs Jahre innehatte und nun ihr Amt beim OHT niederlegt.

Ladwig: „Im vergangenen Jahr wurde ich zur Vorsitzenden des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein gewählt und in den Vorstand des Deutschen Tourismusverbands berufen. Dadurch hat sich meine Arbeitsbelastung für den Tourismus noch mal intensiviert. Durch diese Aufgaben bleibe ich aber der Arbeit des OHT verbunden, weil die Verbände eng zusammenarbeiten“.

Weber fungierte bereits in den vergangenen Jahren als zweiter Stellvertreter. Den Posten als erster stellvertretender Vorsitzender behält weiterhin Jörg Sibbel, Bürgermeister von Eckernförde.

Carsten Behnk, Bürgermeister von Eutin, übernimmt nun den zweiten stellvertretenden Vorsitz. Ladwig bleibt jedoch weiterhin Mitglied im Vorstand.

Darüber hinaus wurden auf Grund personeller Veränderungen in den jeweiligen Betrieben Jacqueline Felsmann vom Tourismus-Service Grömitz und Vanessa Böhnke, Betriebsleiterin Tourismus-Service Schönberg, neu in den Marketingbeirat gewählt.

„Wir danken Frau Ladwig für viele Jahre an unserer Vorstandsspitze und die Arbeit, die sie zusätzlich zu ihrer Position als Landrätin für uns geleistet hat und freuen uns, dass sie uns im Vorstand erhalten bleibt“, sagte Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des OHT. „Weiterhin freuen wir uns sehr, dass Herr Weber die Aufgabe des Vorsitzenden mit sofortiger Wirkung übernimmt. Er ist schon seit längerem als zweiter Stellvertreter dabei und kennt den Ostsee-Holstein-Tourismus und seine Orte gut“.

Der neue OHT-Vorsitzende begrüßte die beiden neu gewählten Mitglieder im Marketingbeirat. „In den Vertreterinnen aus Grömitz und Schönberg haben wir Personen gefunden, die helfen werden, das Marketing des Verbandes weiter zu entwickeln. So haben wir die besten Voraussetzungen, um gemeinsam auch weiterhin in diesen Zeiten erfolgreiches Marketing zu betreiben“, sagt Weber. Der Bürgermeister der flächenmäßig zweitgrößten Stadt in Schleswig-Holstein, freut sich auf sein neues Amt als Vorsitzender. „Gern bringe ich meine Erfahrungen aus einer der tourismusstärksten Destinationen an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins mit ein und freue mich, mit dem erfahrenen Team vom OHT und seinen Mitgliedern den Tourismus weiter voranzutreiben“, sagte Weber.

Zur Verabschiedung wurden an die scheidende Vorsitzende noch „Quizfragen“ aus der Region gestellt, um ihr angesammeltes Know-How „zu testen“, die sie mit Bravour beantwortete.

Auf Grund der Corona-Pandemie hat der OHT in den vergangenen Monaten seine Werbemaßnahmen umgestellt, verschoben oder ins Internet verlegt. So fand beispielsweise die Challenge „#Anbaden für Helden“ online und in den sozialen Medien statt, eine weitere Kampagne sei zum Thema Fischbrötchen geplant und kurz vor der Umsetzung. Aktuell stehe außerdem die Bewerbung von alternativen Orten zu den Hotspots und damit die Besucherlenkung im Sommer im Vordergrund. Der Großteil der Marketing-Maßnahmen finde aber in der Nachsaison statt und soll den Kurzurlaub im Herbst und Winter bewerben.



Im Überblick: Die Mitglieder des Vorstands und Marketingbeirats des Ostsee-Holstein-Tourismus:

Dem Vorstand gehören ab sofort folgende Mitglieder an:

• Jörg Weber, Bürgermeister Fehmarn, Vorsitzender

• Jörg Sibbel, Bürgermeister Eckernförde, erster stv. Vorsitzender

• Carsten Behnk, Bürgermeister Eutin und Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Holsteinische Schweiz, zweiter stv. Vorsitzender

• Stephanie Ladwig, Landrätin Kreis Plön

• Reinhard Sager, Landrat Kreis Ostholstein

• Caroline Backmann, Leiterin Tourist-Info Plön, TZ Holsteinische Schweiz

• Mark Burmeister, Bürgermeister Grömitz

• Uwe Kirchhoff, Kurdirektor Travemünde

• Peter Kokocinski, Bürgermeister Schönberg

• Mirko Spieckermann, Bürgermeister Neustadt i. H. für die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

sowie Kraft Amtes

• Stefan Borgmann, Geschäftsführer Eckernförde Touristik und Marketing GmbH und Marketingbeiratsvorsitzender des OHT

• Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des OHT

Dem Marketingbeirat gehören ab sofort folgende Mitglieder an:

• Oliver Behncke, Werkleiter des Eigenbetriebes Tourismus-Service Fehmarn

• Stefan Borgmann, Geschäftsführer Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, Vorsitzender

• Gorm Casper, Geschäftsführer Tourismus-Agentur Flensburger Förde GmbH

• Ulrike Dallmann, Werkleitung Tourismus Service Dahme

• Jana Heymann, Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz

• Jacqueline Felsmann, Tourismus-Service Grömitz

• Christian Martin Lukas, Geschäftsführer, Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

• Jens Meyer, Geschäftsführer Entwicklungsgesellschaft Ostholstein

• Joachim Nitz, Tourismusdirektor Gemeinde Timmendorfer Strand, stv. Vorsitzender

• André Rosinski, Vorstand Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

• Beatrice Siemons, Kreisverwaltung Plön

• Vanessa Böhnke, Betriebsleiterin Tourist-Service Schönberg

• Ubbo Voss, Geschäftsführer Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG

• Grit Wenzel, Geschäftsführerin Hohwachter Bucht Touristik GmbH

• Manfred Wohnrade, Geschäftsführer Heiligenhafener Verkehrsbetriebe, Stadt Heiligenhafen



Weitere Informationen zum Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. erhalten Interessierte unter www.ostsee-business.de, zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins unter www.ostsee-schleswig-holstein.de.