Bliesdorf : „Ostsee Ferienhof Bendfeldt“: Beliebtestes Kinderhotel in Schleswig-Holstein

Ausgezeichnet: „Bauer Martin – Ostsee Ferienhof Bendfeldt“ in Deutschland Platz 2, in Schleswig-Holstein wieder Nummer 1.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

07. Januar 2021, 11:14 Uhr

Bliesdorf | Ponys ausführen, Reiten, Tiere zum Füttern und Streicheln, dazu Kinderanimation – mit dieser Mischung hat Bauer Martin Bendfeldt wieder Bestnoten bekommen. Der „Ostsee Ferienhof Bendfeldt“ erreichte bei der Auswertung des Internetportals „www.kinderhotel.info“ nicht nur nach 2020 erneut den 1. Platz in Schleswig-Holstein, sondern jetzt Rang 2 der bundesweiten Bewertungen. Vor einem Jahr lag der Betrieb noch auf Platz 3.

Der Ferienhof in Bliesdorf südlich des Ostseebads Grömitz erhielt somit den Titel „Beliebtestes Kinderhotel“, wie das Portal am Donnerstag mitteilte.

Start vor 50 Jahren als landwirtschaftlicher Betrieb

Das Konzept bei Bauer Martin besteht aus Ferienwohnungen und Luxus-Wellness-Ferienhäusern, kombiniert mit vielen Angeboten für Familien – so gibt es unter anderem eine Reithalle, eine Indoor-Strohscheune und einen beheiztem Spielkindergarten. Vor mehr als 50 Jahren als landwirtschaftlicher Betrieb mit Gästebeherbergung gestartet, wurde mit der Übernahme des Betriebs durch Martin Bendfeldt vor rund 25 Jahren der Fokus immer stärker auf Tourismus und Familienurlaub gelegt. „Die Gäste schätzen nicht nur die ruhige Dorflage und den herrlichen Ostseefernblick, sondern auch die zahlreichen Tiere zum Füttern und Streicheln sowie das große Angebot für Pferdefreunde“, so „Kinderhotel.info“-Redaktionsleiter Christoph Reichl.

Die Lockdown-Zeiten seien in Bliesdorf genutzt worden, um den Kinderspielplatz zu erweitern und den Bau einer dreistöckigen Indoor-Spielanlage weiter voranzutreiben.

Bliesdorf einzige ausgezeichnete Betrieb im Norden

Insgesamt wurden 50 Familienhotels mit dem „Kinderhotel.info-Award 2021“ ausgezeichnet. Zur Auswahl standen 765 Hotels aus 16 europäischen Ländern, denn das unabhängige Portal listet Hotels mit Kinderbetreuung aus Österreich (272), Deutschland (117), Italien (216), der Schweiz (28) sowie vielen weiteren europäischen Ländern.

Deutschlands familienfreundlichstes Kinderhotel befindet sich laut der Auswertung, die auf Gästebewertungen in Kombination mit besonders familienfreundlicher Hotelausstattung basiert, im hessischen Willingen. Zum dritten Mal in Folge sicherte sich das „Familotel Sonnenpark“ Platz 1. Und auch die übrigen Plätze des Awards gingen in der Mehrheit an Hotel-Betriebe in Süddeutschland und Österreich – somit ist der Ferienhof in Bliesdorf der einzige ausgezeichnete im Norden.

Award zum dritten Mal vergeben

„Kinderhotel.info“ zählt mit jährlich vier Millionen Seitenaufrufen zu den größten Vergleichsplattformen für Familienunterkünfte in Europa. Gegründet wurde das Portal 2013 von Erwin Oberascher, der mit seinem Unternehmen Thematica GmbH mit Sitz in Friedburg (Oberösterreich) verschiedene Hotelplattformen betreibt.

Den Award für das familienfreundlichste Hotel wurde zum dritten Mal vergeben. Im Ergebnis berücksichtigt seien sowohl der quantitative Umfang der Kinderbetreuung als auch qualitative Komponenten wie zum Beispiel die Betreuung in unterschiedlichen Altersgruppen oder das Angebot einer Babybetreuung, so Reichl. „Ein eigens entwickelter ,No-Fake-Faktor’ wirkt manipulativen oder gekauften Bewertungen entgegen“, sagte der Redaktionsleiter.