Ostholsteinerin Christel Gülck startet mit Doppel-Gold

19. September 2018, 12:30 Uhr

Von den Landesmeistermedaillen in 16 Wettbewerben der Auflageschützen Luft- und Kleinkalibergewehr am ersten von drei Wochenenden gingen erwartungsgemäß einige an Vertreter des Kreisschützenverbandes Ostholstein. Darunter waren Mitglieder des Schützenvereins Malente, des SV 64 Großenbrode, der Schwartauer SG, der Ahrensböker Gill und des Schützenbundes Glasau-Sarau. Anders als bei den Titelkämpfen auf Landesebene ist die Leiter der Wettkämpfe damit beendet. Mit den im Oktober bevorstehenden Deutschen Meisterschaften haben diese nichts zu tun, dafür gab es bereits im Mai Ausscheidungen im NDSB.

Beim Kleinkaliberschießen auf 100 Meter schafften bei den Seniorinnen I (51–60) Landeseinzelmeisterin Marina Harder (312,5 Ringe), Bronzegewinnerin Brigitte Preuß (311,2) und Karin Hirsch unter fünf Teams die Silbermedaille. Bronze gab es in der Altersklasse II (61– 65) Hirsch mit 306,4.

In der Altersklasse Seniorinnen III (66–70) mit dem Zielfernrohr KK 100 Meter gewann Christel Gülck wie erwartet den ersten Titel durch 314,9 Zähler, ihr folgten die Malenterin Brigitte Preuß (310,9) und die Großenbroderin Petria Petzold (307,1). Bei KK 100 Meter mit normaler Optik ging Gold bei nur zwei Teams an die Großenbroder mit Einzelsiegerin Gülck (314,4), Heiko Bausch und Jutta Holst vor Bargenstedt.

Auf 50 Meter Entfernung schoss Wolfgang Siebuhr für den SB Glasau-Sarau bei den Senioren II mit 304,7 Ringen unter 21 Startern die Vizemeisterschaft heraus.

In der Sportwaffengattung Luftgewehr-Auflage landete der SV Malente mit Dieter Pirsig, Dirk Preuß und Dirk Schmidt in der Seniorenklasse I auf dem Bronzeplatz unter 21 Teams. Sichtlich überrascht nahm in der Altersklasse II Reiner Haselhorst vom SV Großenbrode bei 37 Mitstreitern Silber für glatte 313 Ringe in Empfang. Auf Rang drei schloss die Schwartauer SG bei den Senioren III ab. Vizemeister ist der Schwartauer Eberhard Oellrich durch 311,1, sein Teamkollege Werner Petersen holte den Titel bei den Senioren IV (71–75) mit beachtlichen 313,4 Ringen. Unter den 37 Teilnehmern freute sich als Dritter Reinhard Josteit

von der Ahrensböker Gill (312,7).