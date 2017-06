Ostholsteiner holen sieben Goldmedaillen

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Bestes Leichtathletikwetter bescherte den Aktiven ausgezeichnete Bedingungen bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein in der Jahnkampfbahn am Stadtpark. Pech war, dass ständig wechselnde Winde und häufig Gegenwind sich besonders im Sprintbereich negativ auswirkte. Gefordert waren am letzten Wochenende Männer, Frauen und U18-Jugendliche, die sich um die Titel in den Einzeldisziplinen bewarben. Sieben Mal Gold, fünf Mal Silber und vier Mal Bronze war die hervorragende Ausbeute für die Athleten des Kreises.

Für einen Start in der Männerklasse hatte sich U20-Stabhochspringer Jonas Langbehn vom Bosauer SV entschieden, zumal er auch als Titelverteidiger an den Start ging. Zwei Versuche benötigte der Abiturient bei seiner Einstiegshöhe von 4,50 Meter, ebenso erging es ihm bei 4,60 Meter, während er über 4,70 Meter erst im dritten Versuch flog. Sein schärfster Konkurrent, Julius Stracke aus Hamburg, schaffte die Höhe nicht mehr und Langbehn holte sich erneut Gold. Doch beim ersten Versuch über 4,80 Meter spürte er einen Schmerz im Oberschenkel. „Da habe ich lieber auf weitere Versuche verzichtet und hoffe, dass es keine schwere Verletzung ist“, erklärte der Bosauer seinen Ausstieg.

Mit dem Gegenwind hatte Christian Anderson vom Polizei SV Eutin im Sprint zu kämpfen. Nachdem ihm über 100 Meter bereits im Vorlauf der Wind mit 1,8 m/sek entgegengeblasen war und er 11,39 Sekunden benötigt hatte, waren es im Finale „nur“ 0,8 m/sek Gegenwind. Da war er mit 11,34 Sekunden als Vierter noch etwas schneller. „Aber immerhin war ich bester Schleswig-Holsteiner“, freute sich der Eutiner. Und das war er auch am zweiten Tag über 200 Meter, wo er als Sechster sich auf starke 22,71 Sekunden steigerte.

Besonders stark trumpften die KLV-Jugendlichen auf. Mika Jokschat vom Polizei SV Eutin holte sich zwei Goldmedaillen im Kugelstoßen mit 15,81 Meter und im Diskuswerfen mit 40,24 Meter mit soliden Weiten. Mit dem Stab gab es nach übersprungenen 3,70 Meter Silber. Endlich gelang Klubkamerad Daniel Garschke ein starker Lauf über 1500 Meter. „Das ist meine Strecke“, freute er sich, nachdem er von der 1000-Meter-Marke an einen langen Spurt ansetzte und in 4:21,87 Minuten zum Titel lief. „Er kann noch mehr, wenn er das Rennen schneller beginnt“, war auch Landestrainer Ralf Lederer positiv überrascht.

Einen hervorragenden Wettkampf lieferten sich die Weitspringer, immerhin drei Ostholsteiner waren im Finale. Nick Schmahl vom TSV Heiligenhafen führte den Wettbewerb an, nachdem er auf glänzende 6,83 Meter geflogen war. Das war sogar die DM- Qualifikationsweite, die bei 6,80 Meter liegt. Er wurde vom Reinbeker Bennet Vincken, der 6,89 Meter sprang, noch von der Spitze verdrängt und holte Silber. Niklas Sagawe steigerte sich auf 6,58 Meter und wurde Fünfter, während sich David Schliep, beide vom Polizei SV Eutin, als Achter auf 6,21 Meter steigerte.

Zwei weitere Medaillen gewann Niklas Sagawe im Kugelstoßen hinter Jokschat mit 13,79 Meter und im Speerwerfen mit 53,61 Meter. Da wurde er von David Schliep übertroffen, der sich auf starke 55,27 Meter verbesserte und Silber gewann. Eine weitere PSV-Medaille gewann Niklas Sagawe im Hochsprung, wo er mit 1,86 Meter Dritter wurde. Seine Vereinskameraden Philipp Landgrebe und David Schliep floppten beide erstmals über 1,83 Meter und kamen auf die Plätze Vier und Fünf. Schliep steigerte sich als Vierter über 110 Meter Hürden auf 15,91 Sekunden. Gut präsentierte sich auch Tom Anderson vom PSV, der über 100 Meter im B-Finale nach 11,99 Sekunden im Vorlauf Dritter wurde, im Kugelstoßen mit 11,85 Metern auf Platz Sechs kam und im Weitsprung mit 6,06 Metern knapp das Finale der besten Acht verfehlte. Anderson, Jokschat, Schliep und Sagawe sprinteten in der Vier-mal-Hundert-Meter-Staffel in 46,09 Sekunden auf den vierten Platz.

In der weiblichen Jugend gab es mit Wiebke Frank vom TSV Heiligenhafen eine Athletin, die ebenfalls zwei Titel gewann und das jeweils mit dem besseren Stehvermögen auf den letzten Metern. Über 1500 Meter lief sie in 5:08,90 Minuten als erste ins Ziel, während sie über 800 Meter erst auf den letzten Metern an ihrer Konkurrentin vorbeizog und in 2:23,73 Minuten einen minimalen Vorsprung von sechs Hunderstel Sekunden hatte.

Stabhochsprungfavoritin Alina Köster vom Bosauer SV wurde ihrer Rolle gerecht und flog im dritten Versuch über 3,20 Meter. An der neuen Bestmarke von 3,30 Meter scheiterte sie knapp. Bestleistung mit der Kugel und Bronze mit dem Diskus – das war die erfreuliche Bilanz von Hanna Ehrich vom PSV, die noch zur W15-Klasse zählt. Mit 10,90 Meter verfehlte sie das Kugelstoßfinale zwar knapp, mit dem Diskus klappte es gut. 30,90 Meter bescherten ihr Bronze. Im Hammerwerfen gab es reichlich Edelmetall für den TSV Grömitz. Clara Fenja Burmeister gewann mit 34,09 Metern Meter Silber, während Nicole Schattka mit 29,31 Metern auf den Bronzeplatz kam.

Im Rahmen der Titelkämpfe wurden auch die Meisterschaften im Hammerwurf für alle anderen Jahrgänge ausgetragen. Die KLV-Vorsitzende Angelika Kojellis siegte mit 37,97 Metern in der W45-Klasse, ihr Sohn David holte in der M15 mit 36,13 Metern Bronze, während Thilo Baasch sich mit 34,02 Metern Silber holte. Der dritte Titel der Familie Kojellis ging an Johanna, die in der W14 mit 28,76 Metern die Beste war.

von Harald Klipp

erstellt am 12.Jun.2017 | 16:54 Uhr