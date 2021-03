Corona aktuell : Ostholstein und Plön haben sich vom Negativtrend abgekoppelt

In beiden Kreisen herrschte am Wochenende ein geringes Infektionsgeschehen, Plön hat bundesweit die zweitniedrigste Inzidenz.

Eutin/Plön | Nachdem über Tage hinweg das Infektionsgeschehen in den Kreisen Ostholstein und Plön dem bundesweiten Trend zunehmender Corona-Zahlen entsprach, haben sich beiden Kreise am vergangenen Wochenende von der negativen Entwicklung scheinbar abgekoppelt: Mit 24 Infektionen zwischen Freitag und Montagmittag (19. und 22. März) ist in Ostholstein zwar die Siebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.