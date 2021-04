Corona aktuell : Ostholstein und Plön gemeinsam in der Top Ten

Nur eine Neuinfektion in Ostholstein. im Kreis Plön an einem Tag fast so viele wie am ganzen Wochenende.

Eutin/Plön | Ein mögliches „dicke Ende“ ist ausgeblieben: Die Infektionszahlen im Kreis Ostholstein sind Dienstag am zweiten Tag nach dem Wochenende nicht hochgeschnellt. Das hätte als Folge eines am Wochenende noch unerkannten Infektionsgeschehens passieren können. Weiterlesen: Die Meldung von Montag Zwischen Montag und Dienstag wurde nur eine Neuinfektion registr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.