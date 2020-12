Corona-Inzidenzwert über 50 : Ostholstein ist jetzt Risikogebiet, Plön hat sinkende Tendenz

Binnen weniger Tage kletterte die Infektionsrate, besonders erschreckend ist, dass 14 Patienten im Krankenhaus sind.

von Achim Krauskopf

16. Dezember 2020, 16:05 Uhr

Eutin/Plön | Im Kreis Ostholstein passiert in diesen Stunden das, was in vielen Regionen Deutschlands zuvor geschehen und ohne eindeutige Erklärung geblieben ist: Schlagartig nehmen die Zahlen der Covid-19-Infektionen zu, wobei verschiedenen Ereignisse unabhängig voneinander das Infektionsgeschehen befeuern.

Ostholstein, vor vier Tagen noch der Kreis mit der drittniedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz, hat gestern die als kritische Grenze gesetzte Zahl von 50 Neuinfektionen per 100.000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten. Nach 40 Infektionen am Dienstag kamen bis gestern Mittag 18 weitere hinzu.

Die vom Robert-Koch-Institut jeweils zu Mitternacht festgestellte Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 44,9 auf 51,4. Die Farbe auf der Karte des RKI wechselte damit von gelb auf orange.

Gelb geblieben ist der Nachbarkreis Plön: Dort gab es binnen 24 Stunden sechs Neuinfektionen, der RKI-Wert sank leicht von 42,0 auf 39,6. Im bundesweiten Ranking aller Kreise und Städte belegte Plön gestern den Rang sechs (vorgestern sieben), der Kreis Ostholstein wanderte von neun auf 14.

Die Zahlen im Einzelnen: 18 neue Fälle bedeuten für Ostholstein eine Gesamtzahl von 768. Aktuell erkrankt sind 164, das ist eine Zunahme von 17. Erschreckend: Die Zahl der klinisch behandelten Patienten hat sich von sechs auf 14 mehr als verdoppelt.

„Von Infektionen betroffen sind zur Zeit auch Pflegeeinrichtungen (Bewohner und Personal), Schulen, Kindertageseinrichtungen und insgesamt drei Kliniken,“ meldete Annika Sommerfeld, Sprecherin der Kreisverwaltung.

Die Zahl der Genesenen ist um einen auf 598 gestiegen. Bislang sind in Ostholstein sechs Menschen mit Corona-Erkrankung gestorben. Fast unverändert ist die Zahl der Personen in Quarantäne: 642, drei weniger als am Tag zuvor.

In Plön gibt es nach Angaben der Kreissprecherin Rebekka Merholz binnen eines Tages sechs Neuinfektionen und insgesamt 71 Menschen die aktuell erkrankt sind. Die gesamte Zahl aller Fälle belaufe sich auf 440. Bis vorgestern war niemand in klinischer Behandlung, seit gestern sind es drei Patienten.

Als Genesen gelten 361, das ist eine Zunahme um drei. Verstorben sind im Kreis Plön bisher acht Menschen.

Während sich der Blick der meisten Menschen auf die aktuelle Gefährdung durch Corona konzentriert, mehren sich in der Stadt Eutin auch die Zeichen für die nahe Zukunft, in der mit Impfungen der Pandemie begegnet werden soll: In der Kreisstadt begann die Ausschilderung für das Impfzentrum, das – wie ausführlich berichtet – im ehemaligen Sky-Markt am Eutiner Marktplatz eingerichtet wird. An den Eutiner Straßen wurden die ersten Hinweisschilder mit der Aufschrift Impfzentrum montiert.