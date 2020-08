Ausstellung in Eutin : Ostholstein im Blick der „Norddeutschen Realisten“

Zum 50-jährigen Bestehen des Kreises zeigt das Ostholstein-Museum eine Ausstellung der etablierten Künstlergruppe.

Bernd Schröder

22. August 2020, 19:45 Uhr

Eutin | Sie arbeiten meist unter freiem Himmel, die Künstler der „Norddeutschen Realisten“. In Vorbereitung auf das 50-jährige Bestehen des Kreises Ostholstein, der am 26. April 1970 gegründet wurde, schwärmten zwölf Mitglieder und ein Gast der zurzeit 16-köpfigen Künstlergruppe aus, um von Fehmarn bis Bad Schwartau, von den Küsten bis ins Landesinnere Motive auf Leinwand zu bannen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind von Sonntag, 23. August, an im Ostholstein-Museum zu bestaunen.

Eine Vernissage der Ausstellung mit dem Titel „Ostholstein im Blick der Norddeutschen Realisten“ wird es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Museumsleiterin Dr. Julia Hümme hätte mit bis zu 400 Besuchern gerechnet. Doch mehrere Künstler werden am ersten Ausstellungstag anwesend sein.

Für Aufsehen sorgten manche Maler freilich schon beim Schaffensprozess, bei dem diese in der Öffentlichkeit an der Staffelei zu erleben waren. Das gilt besonders für Christopher Lehmpfhul. Die Ansicht des 1972 in Berlin geborenen Künstlers vom Neustädter Hafen ist nicht nur wegen ihrer Größe von 1,80 mal 2,40 – die er gerade noch in seinem ,Sprinter‘ transportieren könne – spektakulär. Es ist auch die Machart, die sich von den anderen Bildern unterscheidet. Lehmpfhul, der bei Klaus Fußmann studierte, greift nicht zum Pinsel. Vielmehr modelliert er seine Bilder mit beiden Händen. „40 bis 50 Kilogramm hochwertige Ölfarbe“ habe er für die ,Hafenszene‘ auf die Leinwand aufgetragen, berichtet er.

Bei zwei Plein-Air-Symposien – also an der frischen Luft – waren im September 2018 und im Mai 2019 nahmen die Künstler Strände, Häfen, Felder, Bauern- und Gutshöfe oder Kirchen in ihren individuellen Blick. Die Palette reichte von attraktiven und charakteristischen Seiten Ostholsteins wie etwa dem Eutiner Schloss bis zu den Stellen, die eher im Verborgenen liegen, wie etwa dem Waldweg beim Gömnitzer Berg, dem sich Eva Pietzker widmete.

Insgesamt malten die beteiligten Künstler 187 Bilder, 165 davon werden gezeigt – auf beiden Ausstellungsetagen des Museums, worauf Julia Hümme bei einem Pressetermin besonders hinwies. Die Begeisterung über die Werke habe auch ihre Mitarbeiterinnen erfasst, berichtete die Museumsleiterin. Sie sprach von einem „Herzensprojekt“.

Landrat Reinhard Sager, der einen Beitrag des Ostholstein-Museums zum Kreisjubiläum angeregt hatte, zeigte sich beeindruckt von den Werken und der Umsetzung durch das Museum. „Etwas Besseres hätten Sie nicht präsentieren können“, lobte er. Die Ausstellung würde auch einer Großstadt wie Hamburg, Köln oder Berlin zur Ehre gereichen, zeigte er sich überzeugt. „Es sind so schöne Werke dabei – ich bin sicher, dass ganz viele Menschen großartige Freude empfinden, wenn sie auf Ihre Werke treffen“, erklärte Sager an die Künstler gewandt, die sich bereits im Vorfeld zum Pressetermin eingefunden hatten.

Die Ausstellung wird von einem reich bebilderten Katalog sowie Führungen und Künstlergesprächen begleitet. Der Katalog (25 Euro) mit einem Beitrag von Klaus Fußmann wurde vom Kreis Ostholstein und der Sparkassen-Stiftung Ostholstein finanziell gefördert.

Das Ostholstein-Museum ist täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung endet am 22. November.

Die Norddeutschen Realisten





In Norddeutschland gelten die „Norddeutschen Realisten“ längst als eine feste Größe im Kunstgeschehen. Doch das war nicht immer so, weiß Dr. Julia Hümme, Leiterin des Ostholstein-Museums. „Die Gruppe hat einen Gegenpool zur abstrakten Malerei schaffen wollen und ist damit in den 1990er Jahren auf großes Unverständnis gestoßen.“ Ihre Kunst habe als „Retro“ gegolten. Dabei hätten die Künstler vielmehr die Zeichen der Zeit erkannt.

Ihren Namen „Norddeutsche Realisten“ erhielt die Künstlergruppe, die bereits seit 1989 aktiv ist, anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Grand Elysée Hamburg durch Helmut Sydow. 2019 bekam sie den Publikumspreis der „NordArt“ in Büdelsdorf.

Im Ostholstein-Museum sind folgende Künstler vertreten: Margreet Boonstra, Brigitta Borchert, Tobias Duwe, André Krigar, Christopher Lehmpfuhl, Meike Lipp, Mathias Meinel, Lars Möller, Ulf Petermann, Eva Pietzker, Nikolaus Störtenbecker, Frank Suplie und Till Warwas.