Aus 300 Meter Höhe : Ostergrüße der Kirche vom Himmelsstürmer

Der Kirchenkreis Plön-Segeberg macht auf besondere Weise mit einer „Luftnummer“ auf das Osterfest aufmerksam

von Michael Kuhr

09. April 2020, 13:17 Uhr

Plön | Der Kirchenkreis Plön-Segeberg sendet seine Ostergrüße in diesem Jahr als Mutmacher direkt vom Himmel. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen – auch bei der Kirche. Da aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr die Ostergottesdienste ausfallen müssen, hat sich der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis einen ganz speziellen Ostergruß einfallen lassen. Am Ostersonntag wird ab 13 Uhr ein Flugzeug über alle Kirchen im Kirchenkreis fliegen und auf einem 35 Meter langen Banner eine besondere Osterbotschaft hinter sich herziehen.

Mit der Flugzeugaktion wollen wir zusätzlich möglichst viele Menschen erreichen, ohne die vom Land vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu übertreten Erich Faehling, Propst

Die beiden Pröpste des Kirchenkreises, Erich Faehling und Dr. Daniel Havemann, freuen sich sehr, dass dieses Vorhaben umgesetzt werden kann. Man sei froh und dankbar, wie viele Einfälle in den 35 Kirchengemeinden im Kirchenkreis während der Krisenzeit entwickelt und umgesetzt würden. „Mit der Flugzeugaktion wollen wir zusätzlich möglichst viele Menschen erreichen, ohne die vom Land vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu übertreten“, sagt Faehling. Er finde das sehr passend, gerade auch für Ostern: „Das ist ein Hoffnungsimpuls, direkt vom Himmel.“

Die Botschaft auf dem Banner will die Kirche heute noch nicht verraten

Die Botschaft auf dem Banner, wolle man heute noch nicht verraten, ergänzt Faehlings Amtsbruder, Dr. Daniel Havemann. „Es ist aber ein Spruch, der gerade in der aktuell schwierigen Krisenzeit vielen Menschen Trost und Stärke schenken kann.“ Geflogen wird die rote Piper PA-12 „Super Cruiser“ von Jean-Philipp Sievers. „Eine wirklich gelungene Aktion, die ich sehr gern unterstütze“, sagt der Berufspilot. Innerhalb von vier Stunden will er den Kirchenkreis, der von Laboe im Norden über Preetz, Plön, Bad Segeberg und Bad Oldesloe bis Bargfeld-Stegen im Süden reicht, in etwa 300 Meter Flughöhe überqueren. Die genaue Route richte sich nach de Wind und werde kurzfristig bestimmt. Auf der Homepage des Kirchenkreises wird unter www.kirche-ps.de am Ostersonntag die Flugroute aktualisiert.

Ostern fällt nicht aus

Das Ziel, dass der Kirchenkreis mit dem Flug bezweckt, liegt laut beider Pröpste klar auf der Hand. „Die Gottesdienste müssen leider ausfallen, dass ist aus absolut nachvollziehbaren Präventionsgründen nicht zu ändern“, sagt Faehling, „aber Ostern fällt nicht aus. Das wollen wir weithin sichtbar machen.“ Propst Havemann ergänzt: „Wenn am Sonntag Menschen in den Himmel schauen, sollen sie Corona zum Trotz eine Botschaft bekommen, die Hoffnung schenkt.“