Osterbasteln für Familien

von Constanze Emde

21. März 2018, 00:01 Uhr

Alle Eutiner Familien mit Kindern (bis 13 Jahre) sind eingeladen, am Samstag, 24. März, von 10 bis 13 Uhr gemeinsam Zeit zu verbringen und für Ostern zu basteln. Der Ortsverband des Kinderschutzbundes Eutin (KSB) lädt dazu ins Jugendzentrum ein (Lübecker Straße 11) und kann dank der Spenden für die Aktion Trostpflaster dieses Angebot kostenlos für die Eutiner Familien machen. Der Kinderschutzbund bietet regelmäßig Aktionen für Eltern und ihre Kinder an, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, sich auszutauschen und kennenzulernen, die Gegend zu erkunden oder sich auch einmal handwerklich oder kreativ auszuprobieren. Das Team freut sich auch über spontane Mitbastler, bittet zur besseren Planung jedoch um Anmeldung unter Tel. 04521/4680 oder per E-Mail an info@kinderschutz-eutin. de. Die nächsten Termine sind jeweils samstags: Am 28. April, 26. Mai (das Musiculum aus Kiel wird zu Gast sein) und beim Seeparkfest am Sonntag, 24. Juni, macht der KSB mit.