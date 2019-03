Ostholstein/Plön : Orgel-Klang zum Festtag

Vier Kirchenmusiker spielen ihr Lieblingsweihnachtslied. Und sie erzählen, wie sie Weihnachten privat feiern.

von Constanze Emde, Achim Krauskopf, Julaine Kahlke, Michael Kuhr

24. Dezember 2018, 04:00 Uhr

Eutin/Bossau/Malente/Plön | Sie gehören zum weihnachtlichen Kirchenbesuch dazu wie die Lieder und die Andacht: die Klänge der Orgel. Wir ließen vier Organisten ihre Lieblingslieder spielen. Zu sehen und zu hören auf dieser Seite.

Kein richtiges Fest ohne Gottesdienst und Konzert

O du fröhliche - wenn die Gemeinde dieses Lied zu der von ihr gespielten Orgel anstimmt, ist für Kantorin Antje Wissemann Weihnachten. Seit 40 Jahren gehören Gottesdienste und Orgelspielen an Weihnachten für sie dazu. Mit Übungsstunden und Konzerten schätzt Wissemann, dass sie das Stück bereits 300 mal gespielt hat. Ihr wird es aber nie zu viel. „Wenn die Gemeinde kräftig mitsingt zur Melodie, die so viel Freude ausstrahlt, dann hat das eine großartige Wirkung“, sagt die Eutiner Kantorin.

Zur Besinnung kommt die 54-Jährige, wenn sie sich nach dem letzten Gottesdienst in der Sankt Michaeliskirche am 1. Weihnachtsfeiertag auf den Weg zu ihrer Mutter nach Wuppertal macht, wo sie auch auf ihren Bruder und dessen Familie trifft und die nächsten drei Tage ausspannt, um Silvester wieder in Eutin zu sein und zu spielen.

An Heiligabend ist sie zwischen zwei Gottesdiensten zum Essen bei Freunden aus der Kantorei eingeladen. „Das Beisammensein ist immer sehr schön.“ Ein besonderes Highlight zu Weihnachten: Dann zieht Wissemann beim Spielen der Orgel zu ihrem Lieblingslied auch den kleinen unscheinbaren Zimbelstern. „Das verbreitet einen ganz besonderen Zauber, manch einer sagt dazu ‚Weihnachtsmusik‘“, weiß Antje Wissemann. Musikalisch sei sie für viele Stücke offen, doch diese müssten zum einen für das Spiel auf der Orgel übertragbar sein. Zum anderen glaubt sie, dass besonders zum Fest alles sehr traditionell gewünscht werde.

„Last Christmas“ mit Orgel und Saxophon

Eigentlich sei es ja ein Advents- und kein Weihnachtslied, sagt Sergej Tcherepanov, und sehr alt ist sein Lieblingslied auch: „Nun komm, der Heiden Heiland“ hat Martin Luther 1524 getextet und dazu einen Choral aus dem 4. Jahrhundert arrangiert.

Tcherepanov, seit 15 Jahren Kantor der Sankt-Petri-Kirche zu Bosau, ist aber nicht auf „alte Musik“ festgelegt: „Ich gestehe, dass ich im Nachmittagsgottesdienst auch schon an der Orgel meine Tochter begleitet habe, die auf dem Saxophon ,Last Christmas‘ gespielt hat.“

Für ihn habe Weihnachten einen besonderen Stellenwert, weil er vor gut 51 Jahren in einem atheistischen Land geboren wurde und aufgewachsen ist: In der Sowjetunion sei Silvester sehr laut und exzessiv gefeiert worden, die orthodoxe Kirche gestalte das Weihnachtsfest eher besinnlich und erst am 6. Januar. In Deutschland empfinde er die Art, Weihnachten zu feiern, als eine Mischung aus beiden Formen des Feierns. Er bevorzuge es, die inneren Werte dieses Festes still zu genießen.

„Ich mag die Nachmittagsgottesdienste mit einer vollen Kirche und auch mit vielen Menschen, die nur dann kommen, sehr. Aber noch mehr genieße ich die Christmette zur Geburtsstunde Jesu“, sagt Tcherepanov. Dieser Mitternachtsgottesdienst und das Beisammensein mit Mitgliedern des kleinen Chores seien für ihn die wichtigsten Stunden des Weihnachtfestes

Privates Fest erst am 1. Weihnachtstag

Heiligabend ist für Henning Rasch wie für alle Kirchenmusiker ein langer Arbeitstag. In vier Gottesdiensten sorgt der Kantor der Kirchenregion Holsteinische Schweiz für Musik. „Ich spiele im ersten und letzten Gottesdienst in der Maria-Magdalenen-Kirche in Malente die Orgel und dazwischen in zwei Gottesdiensten in Neukirchen.“ Erst danach fange für ihn das Weihnachtsfest an, mit der Musik wachse aber bereits das weihnachtliche Gefühl, sagt der 40-Jährige. Das private Fest feiert er mit seiner Frau erst am 1. Weihnachtstag. Dann besuchten sie Familien und Freunde.

Nach dem für ihn beeindruckendsten Weihnachtswerk gefragt, überlegt Henning Rasch nicht lange: „Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.“ Von den sechs Teilen seien ihm die Teile IV bis VI am liebsten, fügt der Organist mit B-Examen hinzu. Im Gesangbuch wählt der Kantor gerne „Ich steh an Deiner Krippen hier“ aus. Bach komponierte es 1736. Der Text stammt vom Dichter Paul Gerhardt. Das Lied gehöre seit Jahrhunderten zur kirchenmusikalischen Weihnachtsliteratur.

Johann Crüger hatte es bereits in das damals führende Gesangbuch des 17. Jahrhunderts, der „Praxis Pietatis Melica“, aufgenommen. Crüger habe viel mit Gerhardt zusammengearbeitet. Aber auch Popsongs sind Henning Rasch, der viel Jugendarbeit macht, nicht fremd, aber lieber im Gesang mit den Jugendlichen als an der Orgel.

Im Sommer bricht Weihnachten schon aus

Für den Plöner Kantor und Kirchenmusikdirektor Hennrich Schwerk beginnt Weihnachten schon im Sommer. „Wir müssen unserer Zeit immer ein Stück voraus sein und das üben, was für den Anlass gespielt und gesungen wird“, schmunzelt er. Die erste Probe für das Oratorium ist für ihn „der Ausbruch von Weihnachten“. Doch das „richtige Weihnachten“ ist dann natürlich an Heiligabend, wenn Schwerk morgens um 10 Uhr im Pflegeheim das erste Mal „Stille Nacht, Heilige Nacht“ spielt oder um 17 Uhr im Weihnachtsgottesdienst der Nikolaikirche.

Insgesamt begleitet Henner Schwerk am Weihnachtstag in Plön sechs Gottesdienste. Und seine Frau Susanne ist Kantorin in Altenholz. Gegen 19.30 Uhr trifft sich die Familie mit den Kindern zu Hause zum Weihnachtsfest, das um 23 Uhr in der Nikolaikirche mit einem Gottesdienst fortgesetzt wird. Weitere musikalische Begleitungen schließen sich über die Weihnachtstage an. „Hört der Engel helle Lieder“ ist Schwerks liebstes Weihnachtslied, das Bachsche Oratorium für ihn das bedeutendste musikalische Werk, das am 27. Dezember in der Nikolaikirche aufgeführt wird. „Das Oratorium ist unkaputtbar und mit dem Lied ,Hey Jude’ von den Beatles vergleichbar“, sagt Schwerk. Musikalische Grenzen sind bei ihm „mit zunehmendem Alter“ immer niedriger. Schwierig werde es allerdings bei der „Weihnachtsbäckerei“. Aber warum nicht auch mal Popsongs?