Ordnungskräfte hatten keine Probleme

Mit einigen Sorgen hatten die Organisatoren des 23. Rosenstadt-Triathlons zu tun. So nach der Absage, wonach die Polizeischüler der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in diesem Jahr den PSV wegen der Vorbereitung auf den G20-Gipfel in Hamburg, nicht unterstützen konnten. Gleiches galt auch für das Technische Hilfswerk. Kurzfristig konnte das THW jedoch genügend Kräfte stellen.

Zugführer Wolf Hinrich Koch vom THW konnte an allen zu sperrenden Straßenbereichen zwei Helfer stellen und auch die Logistik am Zielbereich gewährleisten. „Auch wir waren schon in Vorbereitung auf den G20-Gipfel in Hamburg, konnten aber den Rosenstadt-Triathlon doch noch und wie gewohnt unterstützen. Ich am Logistikstand und mein Gruppenführer Marcel Kelling direkt an der Strecke. Von Schwierigkeiten mit Verkehrsteilnehmern oder Unverständnis über die Sperrung ist mir nichts zu Ohren gekommen,“ sagte Koch.

Die Johanniter Unfallhilfe, die den Rosenstadt-Triathlon von Anfang an begleitet, gewährleistete die Sportlerversorgung an der Strecke und im Zielbereich. Esther Timm, die für den Sanitätsdienst der Johanniter Unfallhilfe Eutin, verantwortlich ist, sagte: “Auch wir hatten zwar personelle Probleme, weil es noch eine zu betreuende Parallelveranstaltung gab. Aber es lief auch in diesem Jahr verlief alles unproblematisch.“

An der Straßensperrung Höhe der Tennishalle waren Polizeibeamte des Polizeireviers Eutin eingesetzt und diese berichteten, dass eine Taufgesellschaft, die die Kerntangente queren musste, Verständnis für die Sperrung hatte und die Wartezeit bis eine gefahrlose Querung möglich war, in Kauf nahm.

So endete der Rosenstadt-Triathlon, trotz geänderter Radstrecke, für alle eingesetzten „Helfer“ zufriedenstellend und ohne besondere Vorkommnisse.