Ordnungsdienst wird eingerichtet

Ansprechpartner und Kontrolleur in einem: Der Kommunale Ordnungsdienst soll Sicherheitsempfinden und Sauberkeit erhöhen

von Constanze Emde

20. September 2018, 15:08 Uhr

Bierflaschen und Müll im Seepark, Zigarettenstummel am Boden der Fußgängerzone und Falschparker können in Eutin bald der Vergangenheit angehören. Nach einer längeren Diskussion stimmte der Hauptausschuss einstimmig mit einer Grünen-Enthaltung für die Einrichtung

des Kommunalen Ordnungsdienstes.

Die Stadtentwicklung schreite voran, immer mehr Flächen von Seepark bis Peterstraße werden attraktiver und gerne von Touristen und Einheimischen angenommen, die Sauberkeit und das Sicherheitsempfinden weisen jedoch Defizite auf, warb Martin Klehs, zuständiger Fachbereichsleiter, für die neuen Stellen. Der Ordnungsdienst soll aus vier Teilzeitkräften bestehen, die uniformiert zu zweit in Schichten unterwegs sind (wir berichteten). Neben den erhofften Synergie-Effekten, wenn der Ordnungsdienst auf seiner Runde durch die Stadt an ungeschnittenen Hecken oder falsch parkenden Autos vorbeikomme und sich darum kümmere, gebe es einen weiteren Vorteil: „Wir wollen damit auch einen Ansprechpartner für die Bürger und Touristen dieser Stadt auf der Straße haben“, sagte Klehs.

Während CDU und SPD nach Details im Aufgabenkatalog der Mitarbeiter sowie deren Durchsetzungsmöglichkeiten fragten, forderte Dirk Schmidt (Grüne) „konkretere Zahlen“: „Ist Eutin wirklich so ein gefährliches Pflaster?“ Es dürfe keine Vertreibungstaktik geben, so Schmidt. „Über Fallzahlen zu reden, halte ich für falsch. Gefühlte Sicherheit lässt sich nicht messen“, betonte Klehs. Und Bürgermeister Carsten Behnk fügte hinzu: „Wir wollen keine schwarzen Sheriffs einführen. Der Kommunale Ordnungsdienst ist in anderen Gemeinden längst ein probates Mittel mit großem Aufgabenspektrum und vielen kleinen Überwachungsmaßnahmen.“ So sollen beispielsweise weggeworfene Zigarettenstummel mit zehn Euro als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Es gehe um die Kontrolle der Einhaltung von Satzungen und Gesetzen. Der Zugewinn, den sich Verwaltung auch durch Synergien mit anderen Fachbereichen erhoffe, sei groß. Im Haushalt stehen dafür 91 700 Euro für 2019 bereit. Ist die Ausschreibung erfolgreich, könnten die Teams ab 2019 unterwegs sein.