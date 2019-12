Plön : Oratorium in englischer Sprache

Benefizaufführung von Händels Oratorium „Messiah“ am kommenden Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Nikolaikirche.

von Michael Kuhr

18. Dezember 2019, 17:35 Uhr

Plön | Große Ereignisse werfen ihre Strahlkraft voraus: Wenn die Neue Bachgesellschaft im Herbst 2023 ihr 98. Bachfest in Plön und Eutin feiert, wird ein Teil der Finanzierung vom Plöner Rotary Club unterstützt. Die 52 Mitglieder rühren aktuell die Werbetrommel für eine Benefizaufführung von Händels Oratorium „Messiah“ am kommenden Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Nikolaikirche. Kirchenmusikdirektor Henrich Schwerk und Rotary-Präsident Dr. Bodo Clausen erläuterten das Vorhaben.

„Wir hoffen, dass die Kirche hinreichend gefüllt ist und die Clubmitglieder spenden“, so Clausen. Die Mitglieder kauften Karten für sich, ihre Familien und Freunde und warben für das Konzert. Mit knapp 500 Besuchern sei die Nikolaikirche gut gefüllt, erzählte Schwerk. Aufführungen seien in der Regel sehr gut besucht. Diese Aufführung werde sehr sehr gut besucht sein. Die Kantorei habe 1996 und 2008 den Messias schon zweimal aufgeführt und gebe oft auf Chorreisen Auszüge. Zwei der Chorsänger von 1996 seien noch dabei. Ein Teil der Orchestermusiker sei fest engagiert, weitere Musiker gehörten zum Philharmonischen Orchester Kiel und Lübeck oder seien Studierende. Mit den Solisten Janna Ruck, Sopran (Lübeck), Sonja Boskou, Alt (Lüneburg), Florian Bauer, Tenor (Frankfurt/ Main) und Julian Redlin, Bass (Kiel) steigt die Zahl der Mitwirkenden auf über 70.

Das Oratorium dauert eindreiviertel Stunden und gliedert sich in drei Teile, die laut Schwerk den ganzen Jahreslauf beschreiben: Advent und Weihnachten, Passionszeit bis Ostern mit dem berühmten Hallelujah am Schluss und die Ewigkeit. Da Händel in England lebte und den Messiah auf Englisch schrieb werde das Oratorium auf Englisch gesungen.

Das Bachfest mit Künstlern aus aller Welt und überregionaler Ausstrahlung ist vom 22. September bis 1. Oktober 2023 und spielt an unterschiedlichen Orten, unter anderem im Plöner und Eutiner Schloss sowie in der Nikolaikirche und der Eutiner St.-Michaelis-Kirche. So wie Bach zwischen Kirche und Hof gependelt sei. Ganzjährig seien regional kleinere Veranstaltungen geplant. Es soll ein Verein gegründet werden, um Geld einzusammeln und zu verwalten.

Die künstlerische Leitung und Organisation haben Schwerk und seine Eutiner Kollegin, Kantorin Antje Wissemann. Die beiden Städte seien von der Bachgesellschaft angesprochen worden und hätten sich daraufhin beworben. Ziel des Bachfests sei es, das Werk des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) bekannt zu machen und junge Menschen dafür zu begeistern. Es findet alle fünf Jahre in Leipzig statt und ansonsten jährlich an unterschiedlichen Orten. Karten für den Messiah kosten zwischen 9 und 26 Euro und sind erhältlich im Kirchenbüro (Telefon 04522/2235), bei der Buchhandlung Schneider und online unter www.ploener-kantorei.de