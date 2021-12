3. Handball-Liga : Oranienburger HC ist zu stark für die HSG Ostsee

3. Handball-Liga: Hohe Fehlerquote der Ostholsteiner führt zur deutlichen Niederlage.

Eine Viertelstunde lang war die Partie zwischen der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz und dem Oranienburger HC in der 3. Handball-Liga vollkommen offen, dann zwangen die Gäste ihre Gegner immer wieder zu Fehlern. Oranienburg ging in der 16. Minute 7:6 in Führung und gab sie nicht mehr her. Letztlich setzte sich der Tabellendritte souverän mit 34:26 (15:11) T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.