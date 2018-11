Optimaler Start mit drittem Sieg im dritten Spiel

von Harald Klipp

Einen Saisonstart nach Maß verbuchen die Basketballer der BG Ostholstein in der Oberliga Schleswig-Holstein. Sie gewannen auch ihr drittes Saisonspiel, das Team um Trainer Burkhard Nagel wies Aufsteiger MTV Segeberg mit 101:82 Punkten in die Schranken.

Die Eutiner gingen den Tabellenvorletzten als klarer Favorit ins Spiel. Entsprechend selbstbewusst legten die Gastgeber los, die setzten sich im ersten Viertel mit 31:18 ab. Bis zur Halbzeit baute die BG Ostholstein die Führung auf 66:33 Punkte aus. Schon in der ersten Halbzeit verwandelten die Eutiner sehr viele Dreipunktewürfe. Bis zur Pause standen elf, nach 40 Minuten 17 Dreier zu Buche.

Coach Nagel forderte weiter Konzentration und Verbesserung in der Verteidigung, da diese teils sehr lethargisch agiert habe. Dennoch hatte die BG im dritten Viertel einen Durchhänger, das 19:19 ausging. Und auch im Schlussviertel lief es in der Abwehr nicht nach Wunsch. Die Segeberger Gäste erzielten 30 Punkte. So war das Eutiner Ziel, den Gegner unter 60 Punkte zu halten, klar verfehlt.

Trotz der schlechten Verteidigungsleistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, geriet der Sieg nicht in Gefahr.

Für die BG Ostholstein spielten Malte Jacobsen (19), Felix Ohnesorge (15), Shoun Schröder (7), Lars Brinckmann (13), Alessandro Del Forno (10), Eric Poeske (2), Kolja Broxtermann (5), Niklas Carstensen (9), Jonas Kähler (14), Marlon Wittenburg (7), Malte Scheel und Burkhard Nagel.