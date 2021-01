Lübeck : Online-Gottesdienst: Pröpstin Frauke Eiben predigt über die Freundschaft

Virtuelle Reihe des Kirchenkreises Lübeck Lauenburg geht weiter – die Online-Gottesdienste wurden 70.000 mal geklickt.

21. Januar 2021, 11:27 Uhr

Lübeck | Um Freundschaft als Geschenk, das durch schwierige Zeiten trägt, wird es im interaktiven Gottesdienst am 24. Januar um 10 Uhr gehen. Zu sehen sein wird die Predigt auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises Lübeck Lauenburg. Die Ausstrahlung ist eine Kooperation des Kirchenkreises mit der Kirchengemeinde in St. Jürgen.

In der Predigt portraitiert Frauke Eiben, Pröpstin des Kirchenkreises, die Figur Ruth aus dem Alten Testament. „Der Name Ruth heißt übersetzt Freundin und so erzählt das Buch Ruth auch davon, dass Freundschaft ein Geschenk ist und uns durch widrige Situationen tragen kann“, erklärt Frauke Eiben den Anlass, sich dieser Geschichte zu widmen. Die Geschichte von Ruth mache Mut, und das sei besonders jetzt wichtig, „wo wir die Nähe und den Kontakt unserer Freundinnen und Freunde so schmerzlich vermissen“, so die Pröpstin weiter, „es macht uns stark, wenn jemand zu uns sagt: Ich gehe mit.“

Zuschauer beten via Chat, Mail oder Messenger gemeinsam

Für die Zuschauer besteht wieder die Möglichkeit, eigene Gebetsanliegen und Fürbitten in den Live-Chat auf Youtube, per Whats-App oder auch per E-Mail zu schreiben. Sie werden anschließend live gelesen und gemeinsam gebetet. Auch Menschen mit Hörbeeinträchtigung können barrierefrei am Gottesdienst teilnehmen: Eine Gebärdendolmetscherin übersetzt und Texte sowie Liedtexte werden eingeblendet.

Online-Gottesdienste 70.000 mal geklickt

Seit Mitte März 2020 laden der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und die Kirchengemeinde in St. Jürgen jeden Sonntag um 10 Uhr zu Live-Gottesdiensten und Andachten ein: Die „Liveline“-Gottesdienste und „Liveline“-Kompakt-Ausgaben sind in den vergangenen Monaten im Internet über 70.000 mal abgerufen worden. Ein Team aus 20 Haupt- und Ehrenamtlichen betreuen und gestalten das Angebot. „Liveline“ präsentiert Themen der Zeit aus kirchlicher Sicht mit Predigten, Lesungen, Interviews, Lieder und anderen Beiträgen. Über verschiedene digitale Kanäle können die Menschen ihre Fürbitten senden oder Bilder oder Themenanregungen und Gedanken schicken. Monatlich werden die Live-Gottesdienste auch vom Familiensender Bibel-TV über das Kabelnetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. Bis zum 40.000 Zuschauer nehmen so an europweit an liveline teil.