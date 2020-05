Oldenburg : Online-Gottesdienst aus der Johanniskirche

Kirchenkreis Ostholstein bietet trotz der Corona-Lockerungen besonderen Service an.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

15. Mai 2020, 09:19 Uhr

Oldenburg | In der St.-Johannis-Kirche in Oldenburg werden inzwischen nicht nur wieder reguläre Gottesdienste mit der Gemeinde gefeiert, sondern auch der vom Kirchenkreis Ostholstein angebotene Online-Gottesdienst wird am kommenden Sonntag, 17. Mai, aus Oldenburg kommen. Ein rund zwölfköpfiges Team mit jungen wie älteren Ehrenamtlichen aus der Gemeinde wird gemeinsam mit Kirchenmusiker Matthias Voget sowie den Pastoren Andreas Gruben und Ulf Teichmann schon im Laufe der Woche vor der Kamera stehen.

Der von Pönitz TV vorproduzierte Gottesdienst wird dann am Sonntag ab 10.30 Uhr über die Internetseite www.kirchenkreis-ostholste in.de abrufbar sein.

Am Sonntag Rogate, dem sechsten Sonntag der Osterzeit, steht thematisch das Gebet im Mittelpunkt, denn „rogate“ steht im Lateinischen für beten und bitten. „Hört Gott auf unsere Gebete? Ist es vielleicht sogar manchmal ein Segen, wenn er unsere Gebete nicht erhört und was ist jedem Einzelnen eigentlich beim Beten wichtig? Diesen Fragen wollen wir in diesem Gottesdienst nachgehen“, sagt Pastor Ulf Teichmann.