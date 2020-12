Malente : „Oller Kotten“ in Malente Wirt „Mascha“ Janz verabschiedet sich nach fast 50 Jahren

Bei ihm war „jeder Malenter“ mal zu Gast, Prominente wie Heidi Brühl und Bernd Herzsprung aßen bei ihm Bockwurst mit Kartoffelsalat

17. Dezember 2020, 09:50 Uhr

Malente | Zu Weihnachten wollten alle zum Grünkohl-Essen kommen. Doch daraus wird nichts. Noch wenige Tage, dann ist eine Malenter Institution Geschichte: Nach fast 50 Jahren schließt das Kneipen-Restaurant „Oller Kotten“ am Kurpark. Wirt Manfred Michael „Mascha“ Janz und seine Lebensgefährtin Susann „Susi“ Bock sagen Tschüß.

„Leider konnten wir uns nicht vernünftig von unseren Gästen verabschieden“, bedauert der 72-Jährige, der das Lokal im September 1971 mit seinem Bruder Wolfgang übernahm und es ab März 1972 allein weiterführte. Grund ist die zweite Corona-bedingte Schließung seit Anfang November. Also wird die Zeit genutzt und ausgeräumt. Da bleibt noch viel zu tun.

Unverhofft kam der gebürtige Travemünder, dessen Mutter schwanger bei Kriegsende mit ihren Kindern von Memel (Klaipeda, Litauen) flüchtete, zur Gastronomie. „Mein Vater fuhr zur See und war nie da, meine Mutter bekam sechs Kinder in siebeneinhalb Jahren“, berichtet Janz. Gelernt hatte er von 1966 bis 1969 Verlagskaufmann in der Lübecker Filiale des Hamburger Heinrich-Bauer-Verlags und war 18 Monate bei der Bundeswehr in Hamburg. Sein Bruder führte die vor Jahren abgebrannte Kneipe „Oller Kotten“ in Eutin in der Königstraße 12, das Malenter „Oller Kotten“ und das Hotel Schlüter (heute Rossmann). Wolfgang Janz brauchte also Hilfe und fragte seinen Bruder.

In den 1960er-Jahren waren in dem Gebäude ein Friseur (Teichmann), eine Bäckerei (Thomsen) und ein Lebensmittelgeschäft (Reincke). Das Haus gehörte Architekt Peter Arp. Der baute es um. Dieter Joswig übernahm, gab es aber bald wieder ab, um die Kantine der Polizei Hubertushöh zu leiten. Mascha Janz pachtete das Lokal von Arp und kaufte es 1996. Die Terrasse pachtete er von der Gemeinde dazu, als die Treppe im Kurpark gebaut wurde. Er blieb dabei, während sein Bruder den Eutiner „Kotten“ an Peter Tamm verkaufte und sich auch vom Hotel Schlüter trennte.

Im Jahr 1982 lernte Janz seine spätere Frau kennen, mit der er einen heute 32-jährigen Sohn hat. Sie brachte zwei Kinder mit in die Ehe. 2010 ging das Paar auseinander. Seitdem sind Janz und Susi Bock zusammen. Intermar-Koch Manfred Ossowski habe ihm viel beigebracht, resümiert der Gastronom. Er kocht(e), die 57-Jährige macht(e) den Tresen und würde gern ein eigenes Lokal haben. Eigentlich ist Susi Bock Erzieherin und studierte Sozialpädagogin und kam über einen Nebenjob zur Gastronomie.

„Früher waren 95 Prozent Kneipe und fünf Prozent Essen, heute sind 95 Prozent Essen und fünf Prozent Kneipe, früher wurde geknobelt, geraucht, getrunken, Musik von der Musikbox gehört, wir hatten Flipper und Geldspielgeräte, das war die Pacht“, erinnert sich der passionierte Tennisspieler – auch an seine Gäste: Badmintongruppe und Handballer, Fußballer, Segler und viele weitere Einheimische und Touristen, die zum Essen, Trinken und Klönen vorbeikamen; und an die Werbeagentur aus Berlin, die unter dem Motto „Meister gegen Meister“ einen Spot für einen Automobilkonzern drehte und Fußballmeister nach Malente brachte: Horst Eckel, Sepp Maier, Hansi Müller, Andy Brehme, Marco Bode. „Ich gab den Alkohol“, beschreibt Janz schmunzelnd seinen Beitrag. Bernd Herzsprung und Heidi Brühl aßen bei ihm Bockwurst mit Kartoffelsalat. Weithin bekannt machten den Malenter seine Currywurst und das Sauerfleisch. „Der Laden läuft wie verrückt“, weiß er.

Die Immobilie hat Janz an den Unternehmer Hans-Peter Wandhoff aus Sieversdorf veräußert. Der neue Eigentümer will einen Großteil der Einrichtung übernehmen und plant ein Grill-Bistro und eine Eisdiele. Beides möchte er gern im Juni eröffnen. „Ein Teil wird umgebaut, ein Teil bleibt“, sagt Wandhoff. Die Terrasse habe er von der Gemeinde übernommen. „Der Kotten ist ein Begriff, wenn er schließt, ist das ein Highlight weniger für Malente“, ist der 55-Jährige, der noch jemanden für das Bistro sucht, überzeugt. Der Begriff „Oller Kotten“ werde bleiben, und auch den Charme des Gebäudes möchte Wandhoff erhalten.

Janz geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Alle sind traurig, es gibt keine Kneipe dieser Art, sie wissen nicht, wo sie nach dem Sport hin sollen. Jeder Malenter war mal hier“, sagt er und lacht.