Zur Person : Oliver Malchow

von Achim Krauskopf

28. November 2018, 16:17 Uhr

Der 1963 in Lübeck geborene Oliver Malchow wurde nach dem Abitur 1983 im gehobenen Dienst der Landespolizei aufgenommen. Er studierte in Altenholz und war von 1986 an bei der Polizeidirektion auf der Hubertushöhe Eutin als Ausbilder und Fachlehrer tätig. Nach Ausbildung und Aufstieg in den höheren Dienst übernahm er 2003 die Leitung der Kriminalpolizeistellen Bad Oldesloe und danach Eutin, im Mai 2013 wurde er Leiter der Kripo in Kiel, aber schon im Juli 2013 nach seiner Wahl zum GdP-Bundesvorsitzenden für diese Aufgabe freigestellt. Malchow ist Mitglied der SPD und war vor seinem Spitzenamt in der Gewerkschaft in seinem Wohnort Schönwalde auch in der Kommunalpolitik tätig.