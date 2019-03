Oliver Hagen wird Stadtdirektor in Plön

47-jähriger Immobilienkaufmann soll Bürgermeister Winter zuarbeiten

von Michael Kuhr

01. April 2019, 00:34 Uhr

Paukenschlag in der Stadt Plön: Bürgermeister Lars Winter (SPD) beruft den ehemaligen und zuvor langjährigen CDU-Kommunalpolitiker Oliver Hagen zum Stadtdirektor. Die Stelle des Stadtdirektors gab es seit 1950 nicht mehr in Plön. Zudem ist Hagen direkt dem Bürgermeister unterstellt. Deshalb muss der Hauptausschuss der Personalie noch zustimmen.

„Das ist aber nur eine Formalie“, sagte Winter nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub am Wochenende: „Der Hauptausschuss hat schon im Vorwege Zustimmung signalisiert“. Kurios: Hagen selbst war über 14 Jahre Vorsitzender des Hauptausschusses der Stadt Plön und Dienstvorgesetzter vom Plöner Bürgermeister.

Wie er damit zurecht komme, dass er im Plöner Rathaus nicht mehr über dem Bürgermeister stehe, sondern sich nun unterordnen müsse? Hagen: „Als Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters habe ich jahrelang meine Fürsorgepflicht sehr ernst genommen und mit Ulf Demmin, Jens Paustian und Lars Winter gut zusammengearbeitet. Dabei war es egal, ob sie schwarz, rot oder bunt waren. Ich glaube auch, dass Lars Winter weiß, dass ich für die Sache immer hart gekämpft habe, aber dabei Menschlichkeit und Humor nie verloren habe. Insofern freue ich mich auf die neue Aufgabe.“

Von seinem neuen Stadtdirektor Hagen erwartet Winter, dass er in den nächsten Monaten verschiedene Projekte federführend bearbeitet: Austritt Aschebergs aus der Verwaltungsgemeinschaft, Verdichtung der Bebauung in der Stadt Plön, Ansiedlung nachhaltiger Geschäfte in der Innenstadt, touristische Entwicklung von Fegetasche und Eutiner Straße sowie Ansiedlung eines Luxuscampingplatzes auf den ehemaligen Seewiesen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rathjensdorf und Umsetzung des Gesetzes von Kunstobjekten vor allen öffentlichen Gebäuden. Die Stelle des Stadtdirektors ist zunächst auf zwei Jahre befristet, die Entgeltgruppe beträgt E15.