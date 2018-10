Oldies, aber Goldies: Sportwagen aus alten Zeiten

von Achim Krauskopf

Fast 50 Oldtimer, vom VW Käfer mit 30 PS aus dem Jahr 1957 bis zum 330 PS starken italienischen Sportwagen De Tomaso Pantera des Baujahres 1972, rollten Sonnabend durch Eutin. Die Kreisstadt lag nachmittags auf einer Route der Oldtimerrallye „14. Internationale ADAC Hanse Historic“: Am letzten von drei Rallyetagen war auf dem Markt ein Kontrollpunkt. Es war die vorletzte Etappe, abends klang die Veranstaltung in Timmendorfer Strand aus.

Die meisten Autos knüpften an die Tradition an, in der die Organisatoren diese Rallye sehen: Motorsport, der in den 1960er und 70er Jahren in Travemünde gepflegt wurde. Der Travemünder Automobilsportclub ist auch der Ausrichter der jährlichen Hanse Historic, nutzt aber das benachbarte Timmendorfer Strand als Basis für die Veranstaltung, die Teilnehmer aus vielen Teilen Deutschlands anlockt.

Breit wie die Palette der Jahrgänge der Autos war auch die der Motorleistung und Zylinderzahl: Viele Porsche darunter, aber auch Modelle, die zu ihrer Zeit sportliches Fahren ermöglichten und auch Geschichte schrieben wie der erste Audi Quattro mit Allradantrieb, mit dem der Name des sehr erfolgreichen Rallyefahrers Walter Röhrl verbunden ist. Sehr selten ist auch der BMW 2002 geworden, der mit seinen 120 PS aus zwei Litern Hubraum auf Rennstrecken eine herausragende Rolle spielte, was man ihm heute kaum ansehen mag. Auf PS, Tempo und Kurvengängigkeit kommt es bei der Rallye Hans Historic freilich nicht mehr an, sondern auf das fahrerische Können im Umgang mit dem Fahrzeug, das Auffinden der Strecke und eine gleichmäßige Fahrweise, die durch Zeitmessung ermittelt wird.